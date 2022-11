Google derzeit kaputt, hält alle Pflanzen für Algen, Würmer für Nager

Der Algorithmus von Google hat dem Suchmaschinenunternehmen zu Weltmacht verholfen, dabei kommen mittlerweile auch viele KI-Features zum Einsatz. Aktuell scheint das Ganze aber etwas kaputt zu sein, denn bei der Suche kommt vieles grob durcheinander.

Roggen und Rosen sind "Algen"

Terminator terminiert

Wer derzeit auf Google nach Pflanzen oder auch bestimmten Plattwürmern sucht, der kann eine ziemliche Überraschung erleben. Denn wie Reddit-Nutzer entdeckt haben, sind die Suchergebnisse in einigen Bereichen merkwürdig falsch.So werden beispielsweise alle Arten von Pflanzen als Algen klassifiziert, betroffen sind Bäume, Blumen und Nutzpflanzen. Wer also im Browser nach Eiche, Rosen oder auch Roggen sucht, der bekommt im Ergebnis bzw. Suchvorschlag "Alge" zu sehen. Das betrifft sowohl englische auch als deutsche Ergebnisse, weshalb der Schluss naheliegt, dass man es hier mit einem tieferen Datenbank- oder KI-Problem zu tun hat.In der Box auf der rechten Seite, die eine Kurzübersicht bzw. von Wikipedia stammende Beschreibung enthält, war in der vergangenen Nacht ebenfalls "Alge" als Pflanzenklasse zu sehen, das hat Google aber offenbar mittlerweile korrigiert - zumindest scheint hier nun das richtige allgemeine "Pflanze" auf.Dieser "Fehler in der Matrix" ist nicht auf Pflanzen beschränkt. Ein Redditor hat entdeckt, dass Plattwürmer (wurmförmige, wirbellose Tiere) wie Planarien falsch bezeichnet werden, und zwar als Nagetiere.Google hat derzeit nicht nur mit Algen und Nagetieren Probleme, sondern auch mit Schauspielern. Denn am Wochenende sind beispielsweise Arnold Schwarzenegger und Jim Carrey aus allen Filmen verschwunden, in denen sie je mitgewirkt haben, was ebenfalls Nutzern auf Reddit aufgefallen ist.Suchte man nach Streifen wie The Terminator oder True Lies, dann erschienen die Porträts aller beteiligten Schauspieler - mit Ausnahme von Schwarzenegger. Das wurde mittlerweile zwar bereits korrigiert, man sollte derzeit aber wohl nicht alles für bare Münze nehmen, was man auf Google findet.