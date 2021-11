Minesweeper-Pullover: Microsofts diesjähriger Ugly-Xmas-Sweater ist da

Microsoft hat es wieder getan: Der Softwarekonzern feiert das Weihnachtsfest ein Mal mehr auf seine ganz spezielle Art und bietet erneut einen "Ugly Xmas Sweater" an. In diesem Jahr wird ein "Minesweeper"-De­sign verwendet, das bei manchem Erinnerungen wecken dürfte.

Cheatcode und andere Referenzen

Es hat schon Tradition, was Microsoft da seit einigen Jahren kurz vor Weihnachten veranstaltet. Die Marketing-Abteilung des US-Konzerns verschickt an viele YouTuber, Entwickler und "Freunde" seinen sogenannten Windows Ugly Sweater. Der Pullover, der eigentlich besonders hässlich sein soll, trägt dabei jedes Mal ein anderes Design und ist extrem gefragt.In diesem Jahr huldigt man dem über Jahrzehnte mit Windows ausgelieferten Mini-Spiel Minesweeper. Das Design des neuen Windows Ugly Sweater zeigt deshalb ein Minesweeper-Spielfeld in Form eines Tannenbaums. Darüber hinaus ist der Pullover mit diversen weihnachtlichen und anderen Details gespickt.Neben einigen Minen findet man auch die Jahreszahlen 1990 und 2021 im Stil der Punktestandsanzeige, einige Windows-Logos und die üblichen Bedienelemente der alten Windows-Versionen. Auf der Rückseite sitzt dann auch noch eine Referenz an den Cheatcode XYZZY, der manchem eingefleischten Minesweeper-Fan vielleicht noch ein Begriff sein könnte.Microsoft verteilt die diesjährigen Windows Ugly Sweater bevorzugt an bekannte Influencer-Größen, aber auch an engagierte Mitglieder der Nutzergemeinschaft rund um seine diversen Produkte. Auch die Öffentlichkeit kann den limitierten Weihnachts-Pulli der Redmonder ab heute über den Xbox Gear-Shop erwerben, wobei der Verkauf wohl wieder nur in den USA erfolgen soll. Noch ist die Website für den Kauf des Sweaters allerdings nicht live geschaltet.Mittlerweile ist Microsofts Bestellseite für den Windows Ugly Sweater 2022 online . Deutsche Kunden können dort ebenfalls bestellen, wobei neben dem Preis für den Pullover in Höhe von stattlichen 67,95 Euro auch noch 13,95 Euro für die internationale Lieferung aus den USA fällig werden. Dabei ist zu bedenken, dass bei der Einfuhr aus den USA mit einiger Sicherheit auch noch die Einfuhrumsatzsteuer und weitere Abgaben fällig werden dürften, so dass der Minesweeper-Pullover zu einem sehr teuren Vergnügen werden dürfte, wenn man ihn denn tatsächlich aus Deutschland bestellt.Der Softwaregigant spendet einen Teil der Einnahmen aus dem Verkauf des Windows Ugly Sweaters auch in diesem Jahr wieder für wohltätige Zwecke. Dieses Mal wird die Initiative AbleGamers unterstützt, die sich der Förderung der Inklusion im Gaming-Bereich verschrieben hat.