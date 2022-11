So geht Android: Starke Google Pixel-Smartphones bei Media Markt

Das Google Pixel 6 (Pro) und das neue Pixel 7 (Pro) sind gefragter denn je. Als Premium-Smartphones überzeugen sie mit einer modernen Ausstattung, enormer Leistung und langjährigen Android-Updates direkt von Google. Lernt die Modelle jetzt bei Media Markt kennen.

Es ist die beste Zeit für ein neues Pixel-Smartphone

Starke Google-Smartphones auf Pro-Niveau

Die besten Google-Smartphones kaufen!

Getreu dem Motto "Intelligent, leistungsstark und praktisch" gelten die Geräte der Google Pixel-Familie unter Kennern zu den beliebtesten Smartphones am Markt. Nicht nur, weil Google mit seinen eigenen Tensor-Prozessoren für eine ordentliche Performance und mit einem professionellen Kamerasystem samt künstlicher Intelligenz für beste Fotos und Videos sorgt. Die Pixel-Modelle erhalten zudem sämtliche Android-Updates und neue Funktionen (Feature-Drops) noch vor allen anderen Smartphones.Bevor ihr einen Blick auf das neue Pixel-Smartphone werft, solltet ihr euch auch das Google Pixel 6 (Pro) aus dem Vorjahr genauer ansehen. Denn das gehört nicht etwa zum alten Eisen. Mit seinem hochauflösenden 6,7-Zoll-Display samt OLED-Technik und bis zu 120 Hz zählt das Pixel noch immer zu den Top-Modellen am Markt. Gleiches gilt für die Ausstattung mit dem hauseigenen Tensor-Chip, bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und einer Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln für tolle Aufnahmen. Zudem bringt euch der 5000-mAh-Akku sicher über den Tag und auch Android 13 ist bereits angekommen.Der Griff zum Pixel 7 (Pro) rechtfertigt sich dann aus zwei Gründen - Design und Leistung. Google sorgt hier für einen optischen Feinschliff und holt mit dem Tensor G2-Chip noch einiges mehr an Performance aus dem neuen Smartphone. Hinzu kommt eine höhere Helligkeit des OLED-Displays, vor allem beim Ablesen in der Sonne. Und auch bei den Kameras legt man in Hinsicht auf Autofokus, Fotomodi und künstliche Intelligenz nach. Am Ende des Tages entscheidet euer persönlicher Geschmack über die Wahl des passenden Pixel-Smartphones. Beide können wir wärmstens empfehlen.