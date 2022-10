Nur noch heute: Google Pixel 7 (Pro) kaufen und Geschenke sichern

In wenigen Stunden endet Googles starker Pre-Order-Bonus, der euch beim Kauf eines neuen Google Pixel 7 (Pro) mit tollen Gratis-Geschenken im Wert von bis zu 429 Euro versorgt. Dabei sind die Premium-Smartphones mehr als erschwinglich. Jetzt ab 649 Euro bei Media Markt.

Wer sich bis zum Tagesende des heutigen 17. Oktober 2022 (Montag) für ein neues Pixel 7 oder Pixel 7 Pro entscheidet, der erhält nach einer Registrierung bei Google tolle Prämien. Mit dazu gibt es wahlweise die Truly-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds Pro oder die gerade erst vorgestellte Pixel Watch LTE. Letztere erhält man natürlich nur, wenn man zum Pro-Modell der neuen Pixel-Smartphone-Generation greift.Dabei können sich die Preise sehen lassen: Das Pixel 7 wird für nur 649 Euro, das Pixel 7 Pro für 899 Euro im Online-Shop von Media Markt verkauft.Das Pixel 7 Pro gehört schon jetzt zu den interessantesten Smartphones des Jahres . Mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Display samt QHD+-Auflösung und bis zu 120 Hz spielt der Androide ebenso in der ersten Liga wie dank des performanten Google Tensor G2-Chips und starken 12 GB Arbeitsspeicher. Zudem konnte das Kamerasystem deutlich aufgewertet werden. Bis zu 50 Megapixel, ein Teleobjektiv samt 30x Super-Resolution-Zoom und ein toller Makrofokus sorgen für detaillierte, knackscharfe und authentische Fotos sowie Videos.Auch das Pixel 7 braucht sich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Mit 6,3 Zoll etwas kompakter, dafür aber auch deutlich preiswerter , richtet es sich vor allem an Otto Normalverbraucher, der nicht alle Pro-Funktionen benötigt und vorrangig ein solides, hochwertiges Smartphone für die nächsten Jahre sucht. Eine lange Akkulaufzeit, Android- und Sicherheitsupdate für mindestens fünf Jahre und die Teilnahme an zukünftigen Feature-Drops sprechen ebenso wie eine 50-MP-Kamera und Android 13 für das "normale" Pixel.Neben den Pixel-Smartphones stellt Google mit der Pixel Watch ein neues Wearable samt neu gestalteter Wear OS-Software vor. Dank eines gewölbten, runden Designs und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten hebt man sich von der Konkurrenz ab. Nutzer profitieren zudem von den vielfältigen Google- und Fitbit-Welten . Egal, ob bei der Navigation mit Maps, dem Bezahlen per Google Wallet, bei Fragen an den Google Assistant oder der Gesundheitsüberwachung und Sportfunktionen - die neue Smartwatch erfüllt alle Ansprüche.