CPU des iPhone 15: Apple als erster Hersteller mit 3nm-Prozessoren?

Geht es nach Quellen aus der taiwanischen Chipindustrie, wird ausgerechnet Apple wohl der erste Smartphone-Hersteller sein, der in seinen Geräten Prozessoren mit nur noch drei Nanometern Strukturbreite verbauen kann. Grund dürften Verträge mit dem weltgrößten Chipfertiger TSMC sein.

Apple

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes unter Berufung auf "Quellen aus der Industrie" berichtet, rechnet man nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mit der Verfügbarkeit der ersten Smartphones mit Prozessoren, die im 3-Nanometer-Maßstab gefertigt werden. Apple wird dann wahrscheinlich der erste Anbieter sein, der sich damit schmücken kann, Chips der nächsten Generation in seinen Geräten zu verbauen.Möglich wird dies durch eine exklusive Zusammenarbeit von Apple mit dem taiwanischen Chip-Vertragsfertiger TSMC, der die Apple Bionic-SoCs für die Verwendung in dessen Smartphones, Tablets und inzwischen auch PCs in einem gigantischen Maßstab produziert. Zwar ist TSMC auch der Fertigungspartner von Qualcomm und MediaTek, doch die beiden anderen großen Smartphone-Chipanbieter werden ihre 3nm-SoCs wohl erst später auf den Markt bringen.Konkret ist davon auszugehen, dass Apple bereits mit dem iPhone 15 im Herbst 2023 beginnen kann, die ersten Smartphones mit 3-Nanometer-SoCs zu verkaufen. Qualcomm wird seinen ersten entsprechenden Chip dann wohl wie MediaTek erst gegen Ende 2023 bzw. Anfang 2024 breit verfügbar machen, so dass Android-Geräte erst nach dem iPhone mit 3nm-Chips ausgerüstet werden können.Zwar beginnt bei TSMC schon jetzt die Fertigung erster Chips, die der ersten Varianten der 3-Nanometer-Node zugeordnet werden, doch sollen diese angeblich nicht in relevanten Stückzahlen produziert werden. Relativ bald soll dann die Volumenfertigung anlaufen. Apple ist angeblich der erste Hauptkunde für die 3-nm-Chips bei TSMC, bevor dann ab 2024 auch weitere Kunden größere Stückzahlen derartiger Chips bei dem weltgrößten Vertragsfertiger produzieren lassen wollen.