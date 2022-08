Viele Bilder vom Vault, dem Bunker der Fallout-Serie, durchgesickert

Die Fallout-Reihe ist nicht nur als Spiel extrem populär, sie bietet auch eine einzigartige Atmosphäre, die regelrecht für einen Film oder eine Serie prädestiniert ist. Tatsächlich hat Amazon sich die Fernseh- bzw. Streaming-Rechte gesichert und nun sind Bilder vom Set durchgesickert.

Blick in den Fallout-Bunker

Im Wesentlichen beginnt jedes Fallout-Spiel gleich: Man landet in einem Vault, es kommt zu einem Atomkrieg und man wacht viele Jahre später auf. Die postapokalyptische Welt außerhalb des Bunkers ist nicht nur nahezu völlig zerstört, sondern hat auch eine neue Form von Gesellschaft erschaffen - mit vielen unterschiedlichen Fraktionen, die sich in der Regel auch feindlich gesinnt sind.Bereits vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Fallout zur Serie werden soll, verantwortlich dafür sind die Macher der HBO-Serie Westworld - also durchaus Leute, die mit einem solchen Science-Fiction-Stoff vermutlich umgehen können. Die Produktion ist auch schon voll im Gange, wie man auch gut an den jüngsten Leaks sehen kann.Denn ein Nutzer namens @BethesdaArabic (hat aber ganz offensichtlich nichts mit Bethesda zu tun) veröffentlichte auf Twitter eine ganze Reihe an Bildern, die vom Set stammen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er Aufnahmen postet und hat zweifellos Zugang zum Studio, in dem gedreht wird - oder jemanden, der ihn von dort aus beliefert.Nun zeigt BethesdaArabic die bisher besten Aufnahmen, nämlich vom Bunker, also dem Vault. Es gibt Flure zu sehen, eine Kinderkrippe und einen Raum, der einem Klassenzimmer ähnelt. Fallout-Fans werden zweifellos zustimmen: Hier ist jemand am Werk, der das Rollenspiel nicht frei interpretiert, sondern sich möglichst genau an die Vorlage hält - zumindest optisch.Über die Handlung ist derzeit nichts bekannt: Auf den Bildern kann man allerdings sehen, dass die Serie unter anderem in "Vault 32" führen wird und das ist kein Bunker, der in den Spielen vorkommt. Man kann also davon ausgehen, dass die Macher der Serie eine eigene Story umsetzen werden.