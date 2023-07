Fallout-Serie: Leaks zeigen neue Bilder aus der Amazon-Produktion

Die Fallout-Reihe genießt seit vielen Jahren bei Gamern Kultstatus und bietet eine Welt, die regelrecht für eine Serie gemacht ist. Und tatsächlich entsteht für Amazon Prime Video eine Serie dazu. Allzu viel ist dazu aber immer noch nicht bekannt. Jetzt gibt es immerhin einen neuen Leak.

Bethesda

Prominentes Team hinter der Fallout-Serie

Zusammenfassung Amazon Prime Video produziert eine Serie im Fallout-Universum,

Jonathan Nolan und Geneva Robertson-Dworet sind Co-Schöpfer

Inoffizielle Quellen liefern Hinweise auf die Handlung,

Neue Bilder von Dreharbeiten zeigen Fabrikgelände und Vault-Tech-Logo,

Die Serie erzählt eine komplett neue Geschichte,

Co-Autorin Robertson-Dworet: "Verrücktes, lustiges Abenteuer und Mindfuck"

Vor bereits drei Jahren hat Amazon angekündigt, dass man eine im Fallout-Universum spielende Serie produzieren wird. Diese übernimmt auch ein hochkarätiges Team, denn sie entsteht bei Kilter Films, also jener Produktionsfirma, die mit Westworld einen HBO-Hit kreiert hat.Co-Schöpfer und -Showrunner ist kein Geringerer als Jonathan Nolan. Der Bruder von Christopher Nolan hat sich in Vergangenheit einen ausgezeichneten Namen als Drehbuchautor gemacht und hat u. a. The Dark Knight und Interstellar geschrieben. Auch im Fernsehen war er bereits intensiv und erfolgreich tätig, nämlich bei Westworld und Person of Interest. Unterstützt wird er von Geneva Robertson-Dworet ("Captain Marvel", "Tomb Raider").Doch um was es in der Serie eigentlich geht, ist praktisch nicht bekannt. Klart ist nur, dass das Vault 33 eine Rolle in der Story spielen wird. Hinweise bekommt man nur über inoffizielle Quellen und das bedeutet in erster Linie, dass Fans versuchen, durchgesickerte Bilder von den Dreharbeiten zu interpretieren.Nun sind neue Aufnahmen von den Dreharbeiten aufgetaucht, diese hat Xbox News auf Twitter bzw. X geteilt. Diese zeigen ein Fabrikgelände mit den Fallout-typischen retrofuturistischen ausgebrannten Autos, vertrocknete Pflanzen und vor allem ein riesiges Vault-Tech-Logo, das auf dem Boden gemalt ist. Die Bilder wurden offenbar während Drehaufnahmen geschossen, denn diese kann man teilweise auch sehen - Rückschlüsse auf dies Handlung lassen diese aber nicht wirklich zu.Klar ist nur, dass die Fallout-Serie eine komplett neue Geschichte erzählen wird und keine Story aufgreifen wird, die in den Games vorgekommen ist. Co-Autorin Robertson-Dworet: "Es ist einfach ein verrücktes, lustiges Abenteuer und ein Mindfuck, wie man ihn noch nie gesehen hat. Es ist ziemlich cool."