(Atom-)Bombiger Trailer und Termin zu Amazons Fallout-Serie leaken

Bei Bethesda steht derzeit alles im Zeichen von Starfield, denn das Spiel erscheint in rund zwei Wochen. Das kann man aktuell auch auf der Gamescom sehen, wo das Science-Fiction-Rollenspiel allgegenwärtig ist. Doch der Entwickler hatte in Köln auch eine Überraschung zu bieten.

Fallout-Serie 2020 wurde angekündigt, erscheint 2024

Powerrüstungen und Atompilze

Es ist schon lange bekannt, dass Fallout als Realserie für Amazon Prime Video umgesetzt wird. Die Produktion ist seit einer Weile im Gange, die Verantwortlichen machen daraus aber ein ziemlich großes Geheimnis. So ist bisher nichts bis kaum etwas zur Handlung bekannt. Es hat allerdings schon mehrere Leaks von den Dreharbeiten gegeben, diese zeigten aber nur die für Fallout typischen postapokalyptischen Kulissen.Angekündigt wurde die Fallout-Adaption bereits 2020, die Dreharbeiten haben sich aber wegen der Covid-19-Pandemie verzögert. Doch das Projekt hat seither große Fortschritte gemacht, der Großteil der Dreharbeiten dürfte mittlerweile abgeschlossen sein. Die Fallout-Serie geht nun bereits in die PR-Phase, wie man aktuell auf der Gamescom sehen konnte.Denn Bethesda hat auf der Spielemesse in Köln überraschend einen ersten Teaser gezeigt (via Eurogamer ). Dieser war und ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, denn an sich fand dessen Enthüllung hinter geschlossenen Türen statt. Denn dort wurde eigentlich Gameplay von Starfield präsentiert, doch Bethesdas Todd Howard ließ es sich nicht nehmen, hier einen "Sneak Peek" zur Fallout-Serie nachzuschieben. Mindestens eine anwesende Person zückte dabei das Handy und filmte den Teaser heimlich - letzteres kann man durchaus auch an der Qualität der Aufnahme sehen.Dabei sind einige für Fallout typische Elemente zu sehen, allen voran T-45-Powerrüstungen bzw. deren (fünf) Träger, einen Vault-Ausgang, einen Ghul und zum Schluss eine Reihe an Atombomben-Explosionen. Die Bilder sind sicherlich nicht chronologisch angeordnet. Am Ende des etwas eine Minute langen Teasers kann man dann auch sehen, wann die Fallout-Serie ins Fernsehen kommen wird, nämlich 2024 - ein konkretes Datum wurde allerdings nicht genannt.