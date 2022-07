Apple iOS 16: Öffentliche Beta für iPhones und iPads jetzt verfügbar

Apple gewährt interessierten iPhone- und iPad-Nutzern ab sofort Zugriff auf die öffentliche Beta der neuen Betriebssysteme iOS 16 und iPadOS 16. Die Vorabversionen bringen den personalisierbaren Sperrbildschirm und viele neue Funktionen für Nachrichten, Mails, iCloud und Co.

Apple iOS 16: Sperrbildschirm personalisieren

Neuheiten und Vorteile von iOS 16 und iPadOS 16

Mit der dritten iOS 16 Developer Beta scheint Apple genug Fehler ausgemerzt zu haben, um die neuen mobilen Betriebssysteme in einer ersten Vorschau der breiten Öffentlichkeit anzubieten. Über die offizielle Webseite des "Apple Beta Software-Programm" können kompatible Geräte jetzt registriert und der Download gestartet werden. Neben iOS 16 und iPadOS 16 stehen zudem passende Updates auf MacOS Ventura, tvOS 16, watchOS 9 und die HomePod-Software 16 zur Verfügung.Nach der Registrierung und Installation der Beta-Profile über Apples Webseite können zukünftige Updates der iOS 16 Public Beta direkt über die Einstellungen (Allgemein -> Softwareupdate) des iPhones durchgeführt werden. Dabei ist zu erwähnen, dass sich die Beta-Software in einem frühen Stadium befindet und weiterhin für Fehler sorgen kann. Das iOS 16-Update sollte daher, wenn möglich, nicht auf dem Hauptgerät durchgeführt werden.Der neu gestaltete Sperrbildschirm steht im Mittelpunkt der kommenden Software-Updates. Erstmals kann dieser mit Widgets bestückt und somit personalisiert werden. Darüber hinaus wird die Anzeige von Benachrichtigungen und Live-Aktivitäten (z.B. Sportereignisse) verbessert und verschiedene Sperrbildschirm-Profile angeboten. Zu den weiteren Highlights von iOS 16 gehören das Teilen von iCloud-Fotomediatheken für Familienfotos, das Bearbeiten oder gar Zurücknehmen von Nachrichten, neue Tools für Apple Mail und die bessere Verwahrung von Passwörtern via Passkey.Die öffentliche Beta dürfte mindestens zwei Monate andauern, bis Apple im Zuge der iPhone 14-Keynote die finale Freigabe bekanntgibt.