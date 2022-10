Neue Microsoft-Hardware: Das kann man vom Surface-Event erwarten

Das diesjährige Surface-Event wird wohl ein ganzes Paket an spannender neuer Hardware mitbringen. In den letzten Monaten konnten wir wiederholt über Surface Pro 9, Laptop 5 und Studio 3 berichten, die wohl ihren Auftritt feiern. Und dann gibt es eventuell ein kleines "One More Thing".

Microsoft lädt zum Surface-Event 2022

Surface Pro 9 - ein neues Tablet ist Pflichtprogramm

Intel Core i5-1235U

Intel Core i7-1255U

Microsoft SQ3 auf Basis des Snapdragon 8cx Gen3

Surface Laptop 5

Surface Studio

"One More Thing": Ein Mini-PC und Accessoires

Morgen, den 12. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit, dürfen Microsofts Ingenieure endlich zeigen, was in den letzten Monaten in den Hardware-Laboren rund um die Surface-Familie Neues entwickelt wurde. Wir werden euch morgen natürlich auf WinFuture mit einem einfachen Zugang zum Livestream des Events und ausführlichen Berichten zu allen Neuerungen versorgen. Schon heute können wir euch aber eine gute Einschätzung liefern, was wohl zu erwarten ist.Kein Microsoft-Hardware-Event ohne ein neues Tablet. Wir hatten bereits Anfang September exklusiv darüber berichtet , was man hier in Bezug auf den Antrieb erwarten kann. Erstmals werden die Pro-Modelle sowohl mit Intel- als auch ARM-CPUs angeboten werden, die uns vorliegenden Angaben bestätigten den Ansatz, dass das Surface Pro X mit der "Hauptreihe" zusammengeführt werden soll. Wenig später hatten wir euch dann ebenfalls exklusiv erste konkrete Angaben zu den verbauten CPUs liefern können:Ebenfalls für dieses Jahr geplant sind auch noch neue Farben. Hier wird Microsoft neben Schwarz und Platin-Silber mit "Forest" einen Grünton und mit "Sapphire" Blau in das Angebot mit aufnehmen - ein Rot- oder Orange-Ton hatte sich ebenfalls angedeutet, wollte sich aber bisher nicht zeigen. Preiswert werden die neuen Surface Pro 9-Modelle nicht. Das günstigste uns bisher bekannte Modell mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 256 GB SSD wird wohl für rund 1300 Euro in den Handel gehen, mit der Verfügbarkeit ist ab Ende Oktober zu rechnen.Auch Microsofts Laptop bekommt das erste Mal seit dem Frühling 2021 ein Update. Bei den Prozessoren kommen dabei dieselben Intel-Chips zum Einsatz wie beim Surface Pro 9. Microsoft macht hier wohl auch keinen Unterschied bei der Verfügbarkeit in den beiden 13,5- und 15-Zoll-Größen - alle Varianten werden mit i5 und i7 angeboten.Etwas überraschend: AMD Ryzen-betriebene Varianten des Surface Laptop 5 sind aller Voraussicht nach wohl nicht zu erwarten. Die Preise beginnen bei 1200 Euro für das kleine und 1500 Euro für das große Modell. Auch hier soll für den Start im Handel Ende Oktober anvisiert sein.Kein Hardware-Produkt von Microsoft hat wohl so dringend eine Generalüberholung nötig wie der All-In-One-Desktop Surface Studio. Das "aktuelle" Modell stammt von 2018, im Jahr 2022 darf jetzt das Surface Studio 3 hier endlich neue Hardware mitbringen. Microsoft soll sich dabei auf ein Update des Inneren beschränken und nur eine Konfiguration vorsehen: Intel Core i7-SoC, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD. Ein Preis ist hier noch nicht durchgesickert, auch ein Termin für die Verfügbarkeit fehlt bisher.Abseits der erwartbaren Hardware könnte Microsoft dann noch mit einem Mini-PC überraschen. Microsoft hatte diese Idee schon unter der Überschrift Project Volterra bei der Build 2022 kurz vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen kompakten Desktop, der sich an Profis richtet, die ARM-native Windows-Anwendungen entwickeln wollen.Wie jedes Jahr sind dann natürlich auch noch die passenden Accessoires zur neuen Hardware zu erwarten. Zac Bowden von Windows Central liefert Bilder, die Surface Keyboard, Surface Pen und Surface Maus im neuen Gewand zeigen, vermutlich passend zum neuen Studio 3. Bowden bringt außerdem noch einen "Premium"-Surface-Speaker sowie eine auf Teams ausgerichtete Fernbedienung ins Spiel, diese zählen aber wohl klar in die Kategorie "mal sehen".