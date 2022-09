Surface Studio 3: Microsofts neuer Edel-PC vorab auf Foto zu sehen

Microsoft wird anlässlich seines Hardware-Events im Oktober mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine neue Version des Surface Studio vorstellen. Dies bestätigt ein jetzt durch die US-Kommunikationsaufsicht veröffentlichtes Bild, auf dem der Edel-PC bereits erstmals zu sehen ist.

Absenkbares Riesen-Display kehrt zurück

FCC

Wie Windows Central von einem Leser erfuhr, ist in einem der bei der US-Kommunikationsaufsicht FCC veröffentlichten Dokumente zur Überprüfung des Surface Studio 3 von Microsoft sogar ein Foto des Geräts enthalten. Das Bild zeigt den Desktop-PC im Testlabor des taiwanischen Dienstleisters Sporton, der im Auftrag von Microsoft die Prüfung nach Vorgaben der FCC durchführte.Die Aufnahme bestätigt nicht nur, dass es sich bei dem getesteten Gerät um einen Desktop-PC von Microsoft handelt, sondern auch, dass es eine neue Version des Surface Studio ist. Am Design hat sich laut dem Foto nichts geändert, sodass Microsoft offensichtlich am Design des zuletzt vor vier Jahren aufgefrischten Systems festhält.Auch das Surface Studio3 wird demnach wieder ein 28 Zoll großes Display bekommen, das an schwenkbaren Armen befestigt ist, um bei Bedarf auf den Tisch heruntergeklappt zu werden, sodass der Anwender auf dem Bildschirm mit einem Stylus handschriftliche Eingaben vornehmen oder Zeichnungen anfertigen kann.Abgesehen vom Display wird bei dem altbekannten Design sämtliche Technik in der "Basis" untergebracht. Vermutlich steckt auch im Surface Studio 3 wieder eine CPU von Intel, die eigentlich für leistungsfähige Notebooks konzipiert ist. Damit bietet der mit Metallgehäuse und großem Display ausgestattete All-in-one-PC zwar ausreichend Leistung für die meisten alltäglichen Aufgaben, dürfte aber kaum als Gaming-Station dienen können.Wie immer wird auch das Surface Studio 3 am oberen Ende der Preisskala angesiedelt sein. Die Vorstellung wird am 12. Oktober 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen. Microsoft will dann wohl auch das Surface Pro9 und das Surface Laptop5 sowie einige neue Zubehörprodukte präsentieren.