Google schiebt zweites Sicherheits-Update für Chrome-Browser nach

Google hat innerhalb weniger Tage ein zweites Sicherheits-Update für Google Chrome herausgegeben. Die neue Version behebt noch einmal drei Sicherheitslücken. Nutzern wird empfohlen, den Browser schnell zu aktualisieren.

Sicherheits-Update

Google Chrome - die aktuellste Version

Das neue Sicherheits-Update ist bereits im WinFuture Downloadbereich verfügbar.Das neue Update bringt die Buildnummer 106.0.5249.91 beziehungsweise für den Chrome Extended Stable-Version 106.0.5249.91 und kommt weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung von Chrome 106, mit der 20 Sicherheitsprobleme in Chrome behoben wurden. Im Google Chrome-Blog findet man Informationen zu dem Update.Das Update kommt automatisch auf den PC, die Verteilung kann jedoch trotz der sicherheitsrelevanten Änderungen seine Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist es besser, Sicherheits-Updates manuell zu installieren, um den Browser und somit sein System vor möglichen Angriffen auf die bekannten Sicherheitslücken zu schützen.Laut Google sind zwei der neu gemeldeten Sicherheitslücken mit einem hohen Schweregrad eingestuft worden. Hoch ist die zweithöchste Einstufung nach kritisch. Über die dritte Schwachstelle ist nichts bekannt. Andere Chromium-basierte Browser wie Microsoft Edge werden möglicherweise in Kürze ebenfalls neue Updates veröffentlichen, da auch sie von den gemeldeten Sicherheitsprobleme betroffen sein könnten.Das ist sehr wahrscheinlich und Google hat auch schon einen entsprechenden Hinweis im Chrome Release Blog veröffentlicht Der Zugang zu Fehlerdetails und Links bleibt eingeschränkt, bis die Mehrheit der Nutzer mit der Korrektur versorgt ist, heißt es da. Google wird zudem laut Firmenpolitik diese Einschränkung beibehalten, wenn der Fehler in einer Bibliothek eines Drittanbieters existiert, von der andere Projekte in ähnlicher Weise abhängen, die aber noch nicht behoben sind.Aktuell sind - zumindest laut den Release-Notes des Konzerns - keine Exploits in freier Wildbahn bekannt.