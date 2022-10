Windows 10 22H2: Neue Hinweise auf die bevorstehende Freigabe

Die Vorbereitungen für die Freigabe des diesjährigen Windows 10-Funktionsupdates laufen. Microsoft hatte bereits angekündigt, dass es im Oktober so weit sein wird . Nun sind laut einem Bericht neue ISO-Pakete für Windows 10 22H2 aufgetaucht.

Windows Insider, die die Vorabversionen von Windows 10 nutzen, haben die neuen ISO-Pakete schon im Juli entdeckt. Sie wurden für alle angemeldeten Insider im Release Preview Kanal veröffentlicht. Die Buildnummer ist 19045.Laut dem Online-Magazin Deskmodder gibt es dazu nun ein Update. Demnach hat Microsoft die neuen ISO-Pakte bereits gelistet, aber noch nicht freigegeben. Man kann sie also schon sehen, aber noch nicht laden. Solche "Fehler" kommen häufig im Vorfeld zu Veröffentlichungen vor. Die neuen Pakete wären zudem nicht nur für Insider verfügbar, sondern für alle Nutzer. Das ist vor allem interessant, da es somit auch gleich zum Start der neuen Windows 10 2022-Version die Option geben wird, auf diese Version mit einer Neuinstallation über die ISO zu wechseln.Die eigentliche Freigabe des Windows-Updates wird nämlich wieder wie gehabt per Enablement Package ablaufen. Nur Nutzer, die das Enablement Package über Windows Update installieren, werden dann mit den nächsten kumulativen Updates auch die Verbesserungen von Windows 10 22H2 erhalten.Erwartet wird das Update in den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen. Die Vermutung liegt nah, dass Microsoft das Enablement Package mit dem Patch-Day starten wird. Der wäre am 11. Oktober. Bestätigt wurde das aber noch nicht. Schon lange steht dabei fest, dass die neue Version keine umfangreichen Änderungen bringen wird. Wie schon bei den vorangegangenen Windows 10-Updates wird es ein Aktivierungspaket (Enablement Package) für die neuen Funktionen geben und die neuen Funktionen sind eher Verbesserungen als echte Neuheiten.