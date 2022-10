Exchange Online Mailbox-Bug: Microsoft bestätigt Problem bei Outlook

Microsoft arbeitet an einem Fix für ein bekanntes Problem, das Nutzer unter Umständen daran hindert, Exchange Online-Postfächer in Outlook für Windows zu konfigurieren. Es gibt eine temporäre Lösung, die allerdings etwas Einstellungsarbeit erfordert.

Problem mit der Erkennung

Workaround Die Ursache wurde als Dienstproblem identifiziert, und eine Codekorrektur zur Behebung wird in Kürze bereitgestellt. Wenn Ihre Organisation in der Zwischenzeit betroffen ist, können Administratoren die folgenden Schritte ausführen, um sie manuell zu beheben:



Herstellen einer Verbindung mit Exchange Online PowerShell: Herstellen einer Verbindung mit Exchange Online PowerShell

Vergewissern Sie sich, dass "Get-Mailbox" die SharingPolicy auf ein gelöschtes Objekt zeigt, indem Sie ":

Get-Mailbox -ResultSize 10 |fl *sharingpol*

Wiederherstellen der Standardfreigaberichtlinie durch Ausführen von:

New-SharingPolicy -Name "Standardfreigaberichtlinie" -Domänen '*:CalendarSharingFreeBusySimple', 'Anonymous:CalendarSharingFreeBusyReviewer' -Enabled:$true -Default:$true

Vergewissern Sie sich, dass die SharingPolicy nicht mehr auf ein gelöschtes Objekt verweist:

Get-Mailbox -ResultSize 10 |fl *sharingpol*

Das meldet das Online-Magazin TechRadar . Microsoft bestätigt dabei zunächst einmal einen Fehler, der bei Nutzern dazu führen kann, dass der Versuch der Konfiguration einer Verbindung mit einem Exchange-Online-Postfach fehlschlägt und den Fehlercode 603 "Can't configure Exchange Online mailbox" ausgibt.Diese Konfigurationsprobleme sind auf Autodiscover-Flow-Fehler zurückzuführen, wenn der Konfigurationsprozess während des Outlook-Konnektivitätstests unterbrochen wird. "Gelöschte Objekte werden mit einer Sitzung, die auf TenantLocal oder AllTenants beschränkt ist, nicht gefunden, es sei denn, die Suche ist auf den Container "Gelöschte Objekte" beschränkt", heißt es in den von betroffenen Nutzern veröffentlichten Fehlermeldungen.Microsoft hat dazu ein neues Support-Dokument veröffentlicht . Da heißt es jetzt: "Get-Mailbox verweist die SharingPolicy auf ein gelöschtes Objekt (z. B. Default Sharing Policy DEL:12345b67-1ab0-1234-abc1-ab1c23456789)", erklärt Microsoft. Das bekannte Problem betrifft Outlook-Desktop-Clients (Outlook für Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019 und Outlook 2016 ).Microsoft fügte hinzu, dass die Ursache für diese Konfigurationsprobleme bereits als Dienstproblem identifiziert wurde und ein Code-Fix, der dieses Problem behebt, bald bereitgestellt wird.In der Zwischenzeit können IT-Administratoren den Fehler aber auch manuell beheben. Eine umfangreiche Anleitung ist im Support-Dokument beschrieben. Wer sich nicht an die Anleitung herantraut, muss sich nur ein wenig gedulden, denn Microsoft wird ein Update zur Verfügung stellen - nur wann ist noch nicht bekannt.