Microsoft startet die Integration von "To Do" in Outlook für alle Nutzer

Microsoft hat in einer neuen Aktualisierung die Aufgaben-App To Do in Outlook integriert. Ab sofort ist damit die To Do-Anwendung für jeden Nutzer im Current Channel von Office 365 über die linke Navigationsleiste von Outlook zugänglich.

Neuer Platz in der Navigationsleiste

Tipps von Microsoft zur Freigabe Current Channel Version 2201 (Build 14827.20000) oder höher: Verfügbar durch Aktivieren des Schalters "Coming Soon".

Current Channel Version 2207 (Build 15427.20000) oder höher: Standardmäßig verfügbar. (Die Einführung der Funktion ist noch im Gange. Einige Benutzer müssen möglicherweise noch den Schalter "Demnächst" aktivieren, bis die Funktion vollständig ausgerollt ist.)

Microsoft

Genauer gesagt betrifft das alle Office 365-Nutzer ab der Version 2207 - das ist die jüngste stabile Version, die für jedermann zugänglich ist. Das hat Microsoft angekündigt. In einem neuen Beitrag in der Techcommunity erläutert dazu Microsoft-Manager Avijit Yadav die Vorteile der Änderungen.Microsoft verspricht sich von der Integration der Aufgaben-App direkt in Outlook für Windows eine Hilfe bei der täglichen Arbeit. Man kann "Verpflichtungen effektiv planen und sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren", so Yadav in dem Blog-Beitrag. Daneben hofft das Entwickler-Team, so mehr Nutzer auf das Tool aufmerksam zu machen.Die Integration von To Do in Outlook wurde von Microsoft bereits in der Beta-Version der App getestet und an erste Nutzer verteilt. Nun gibt es die Freigabe für alle.Nach der Aktualisierung erscheint das Symbol "Zu erledigen" auf der linken Seite der Navigationsleiste in Outlook. Die Integration von To Do geht dabei über die reine Anzeige der Aufgaben in Outlook hinaus. Microsoft hat dafür gesorgt, dass E-Mails, die als wichtig eingestuft werden, automatisch in die Aufgabenliste aufgenommen werden. Zudem lässt sich mit To Do ein Tagesplan erstellen, der als individuelle Aufgabenansicht fungiert. Wer die Integration noch nicht sieht, sollte prüfen, welche Version im Einsatz ist.