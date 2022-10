Outlook im Web prüft in Kürze endlich Rechtschreibung und Grammatik

Outlook im Web wird nun bald die Möglichkeit erhalten, E-Mails auf korrekte Rechtschreibung hin zu prüfen. Laut der Roadmap startet Microsoft im Dezember die Freigabe der Funktion, die bereits für Outlook-Anwendungen auf Smartphones und PCs verfügbar ist.

In Entwicklung "Outlook im Web kann Ihre Texte jetzt gleichzeitig in bis zu drei Sprachen prüfen. Die Benutzer müssen in den Editoreinstellungen auswählen, welche Sprachen hinzugefügt werden sollen."

Markierte Vorschläge

Microsoft hat eine weitere kommende Funktion für seinen E-Mail-Client im Web angekündigt. Der Microsoft Outlook-Webclient wird in Kürze eine umfangreiche Editor-Korrekturfunktion erhalten. Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf die aktualisierte Roadmap von Outlook im Web . Da heißt es jetzt:Die Editor-Korrekturfunktion prüft auf Rechtschreib- und Grammatikfehler, wenn eine E-Mail im Outlook-Webclient geschrieben. Diese Funktion wird von Outlook auf anderen großen Plattformen bereits angeboten, wurde aber erst am 20. Oktober zur Roadmap für Outlook im Web hinzugefügt. Die allgemeine Verfügbarkeit wird mit Dezember 2022 angegeben.Derzeit weist Outlook auf MacOS und Windows auf Rechtschreib- und Grammatikfehler hin, indem es sie mit einer roten Wellenlinie bzw. einer doppelten blauen Linie unterstreicht. Wenn man dann mit der rechten Maustaste auf die Linie klickt, werden mögliche Korrekturvorschläge angezeigt. Das ermöglicht, die Vorschläge entweder anzunehmen oder sie zu ignorieren. Höchstwahrscheinlich wird dies auch in Outlook Web so funktionieren.Laut der Microsoft 365 Roadmap-Seite kann die Editor-Korrekturfunktion Texte gleichzeitig in bis zu drei Sprachen prüfen, die in den Editor-Einstellungen ausgewählt werden können. Microsoft sagte jedoch nichts darüber, welche Sprachen zum Start zur Auswahl stehen werden.