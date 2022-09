Lösch dich: Google lässt User Personen-Daten per App aus Suche tilgen

Google hat damit begonnen, die Entfernung von persönlich identifizierbaren Informationen (PII) aus seinem Suchindex deutlich zu erleichtern. Das im Mai angekündigte neue Tool für diese Aufgabe ist jetzt in der Google-App unter Android verfügbar.

Löschanträge leicht einsehbar

Google hatte schon zur I/O 2022 angekündigt, dass man das Entfernen von Suchergebnissen, die persönliche Daten von Menschen enthalten, deutlich leichter machen will. Dazu wurde ein neues Tool in Aussicht gestellt, mit dem derartige Resultate schnell und einfach auf Wunsch des Nutzers aus dem Suchindex getilgt werden können. Jetzt wird das neue Hilfsmittel für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.Wer in der Google-App unter Android rechts oben auf sein Profilbild tippt, bekommt laut 9to5Google in vielen Fällen einen neuen Menüeintrag mit den Worten "Ergebnisse über Sie" zu sehen. Tipp man diesen an, gelangt man auf eine Seite, auf der erklärt wird, wie man die Löschung von Suchergebnissen mit Informationen wie etwa Telefonnummern, Wohnanschriften, E-Mail-Adressen oder anderen derartigen Daten veranlassen kann.Findet man bei der Websuche mit der App Informationen über sich selbst, kann man das Overflow-Menü mit den drei Punkten an jedem Resultat verwenden, um mehr Informationen über das Ergebnis zu erhalten. Dort findet sich jetzt eine neue Schaltfläche mit der Aufschrift "Ergebnis entfernen". Auf Wunsch lässt sich der Ablauf des Löschvorgangs für jedes fragwürdige Suchergebnis auch nachverfolgen.Der Bereich listet alle an Google gestellten Löschanfragen auf und ermöglicht auch, Gründe für die Beauftragung der Entfernung von bestimmten Suchergebnissen anzugeben. Die neue Löschfunktion wird derzeit noch in begrenztem Maße ausgerollt, es kann also sein, dass sie noch nicht bei allen Nutzern der Google-App "angekommen" ist. Hat man die Löschung von Ergebnissen bei Google beantragt, sind die auf Drittseiten veröffentlichten persönlichen Daten natürlich noch lange nicht aus dem Internet verschwunden.