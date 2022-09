Das giftige Google: Absurd tendenziöse TikTok-Suche immer beliebter

TikTok macht außerhalb seines schrillen und kurzweiligen Universums vor allem mit schrägen Trends auf sich aufmerksam. Junge Menschen sind mit der Plattform aber so eng verbunden, dass sie sie auch immer öfter auf der Suche nach Antworten nutzen - mit gefährlichen Folgen.

TikTok ist den Jungen einfach näher, also sucht man halt dort

Eine toxische Mischung

Gen Z, also die Nach-Millennium-Generation, ist mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit mit digitalen Medien aufgewachsen, als alle andere Generationen vor ihr. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die klassischen Probleme des Netzes an dieses jungen Menschen spurlos vorbeigehen. Eines der zentralen Aufgaben ist: Wie Information finden und verifizieren und im Umkehrschluss mit Falschinformationen umgehen? Geht es darum, schlagen Forscher aktuell wegen einer Entwicklung Alarm: Gen Z nutzt zunehmend nicht Google & Co. auf der Suche nach Antworten, sondern TikTok Ja, auch bei Suchmaschinen kommt es auf den Nutzer an, die Ergebnisse auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Doch die Suchfunktion bei TikTok bringt laut einer neuen Untersuchung von NewsGuard eine ganz besonders brisante Mischung an suggestiven Suchvorschlägen und Ergebnissen voller grob und manchmal gefährlich falscher Informationen mit - die mit Gen Z auf eine Generation treffen, die TikTok als Plattform mehr Vertrauen entgegenbringen als anderen Netzwerken.Die Forscher hatten für ihre Untersuchung die Top-20-Suchergebnisse zu 27 verschiedenen Themen unter die Lupe genommen, die von "Wahl 2022" bis "mRNA-Impfstoff" reichen. Das Ergebnis: "Fast 20 Prozent der Videos, die als Suchergebnisse angezeigt wurden, enthielten Fehlinformationen." An Beispielen wie "Corona" und "Klima" zeigt sich gut, wie diese faulen Beiträge durch die Suchvorschläge der Plattform noch befeuert werden.Eine Suche nach Covid bringt demnach die Vorschläge "Covid Impfung Wahrheit" und "Covid Impfung HIV", bei "Klimawandel" schlägt TikTok die Suche nach "Klimawandel entlarvt" und "Klimawandel gibt es nicht" vor. Die Plattform verleitet also zu deutlich tendenziöseren Suchen.