Football-Star Tom Brady hat jetzt das zweite Surface auf dem Gewissen

Tom Brady ist der Quarterback des Tampa Bay Buccaneers und zweifellos der größte Football-Spieler aller Zeiten. Doch auch in seiner mittlerweile 23. NFL-Saison beweist der 45-Jährige, dass ihn der Sport nicht kaltlässt, wie ein Surface-Tablet erfahren musste - nicht zum ersten Mal.

Microsoft ist offizieller NFL-Partner

Microsoft

Tom Brady, der fast seine gesamte Karriere bei den New England Patriots verbracht hat und mittlerweile bei den Tampa Bay Buccaneers die Bälle verteilt, ist zwar nicht der beliebteste und unumstrittenste Quarterback aller Zeiten, dass er der GOAT ("Greatest Of All Time") ist, daran gibt es keine Zweifel.Der gebürtige Kalifornier ist nicht nur der beste Passer der NFL-Geschichte, er gilt auch als ambitioniert wie kein Zweiter. Das beweist er auch gerne, indem er Gegenstände durch die Gegend wirft. Gestern war es wieder einmal so weit, denn in einem besonders hitzigen Duell zwischen Bradys "Bucs" und den New Orleans Saints schmetterte der wütende Brady am Spielfeldrand nicht nur seinen Helm zur Seite, sondern auch einen alten "Bekannten": ein Surface-Tablet.Denn der wütende Quarterback hob nämlich ein Surface-Tablet auf und warf es mit voller Wucht gleich wieder zu Boden. Dem war ein nicht gefangener Pass zuvor gegangen, dieser regte Brady so auf, dass er das Microsoft-Gerät dafür bestrafte.Nicht zum ersten Mal wohlgemerkt (siehe unten): Denn bereits Ende des Vorjahres ließ der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen seinen Frust an einem Surface aus. Dass es erneut ein Microsoft-Gerät traf, ist kein Zufall, denn der Redmonder Konzern hat mit der NFL eine Partnerschaft und stellt die Tablets zur Verfügung, mit denen am Spielfeldrand Taktik und Spielzüge analysiert werden.Mit dem aktuellen Surface-Vorfall wird Brady also zum Wiederholungstäter und das, obwohl er nach dem ersten Mal versprochen hat, keine Microsoft-Tablets mehr zu zerstören. Damals teilte er in seinem Podcast mit: "Ich habe eine Verwarnung von der NFL erhalten. Ich darf kein Surface mehr werfen, sonst bekomme ich eine Geldstrafe."Panos Panay nahm es mit Humor und teilte den Vorfall selbst in einer Story auf Instagram . Der Surface-Chef schrieb, dass er sich sicher sei, dass das Tablet den Wurf überlebt hat. Wir sind uns da nicht ganz so sicher.