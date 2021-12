NFL-Star Tom Brady will nur noch Bälle werfen, keine Surface-Tablets

Football-Quarterbacks gehören zu den bestbezahlten Sportlern des Planeten, doch auch die Superstars des US-Sports sind nur Menschen, die ihre Emotionen mal nicht im Zaum haben. So wie Tom Brady, der vor kurzem ein Surface-Tablet frustriert zerstörte. Das will er nicht mehr tun.

Microsoft und Brady sehen es mit Humor

Microsoft

Zur Einleitung sei nur so viel angemerkt: Obwohl er zweifellos Emotionen gezeigt hat, so ist nicht eindeutig geklärt, ob Tom Brady tatsächlich ein Mensch ist. Denn der siebenfache Super Bowl-Gewinner, der seit eineinhalb Jahren bei den Tampa Bay Buccaneers spielt, ist mittlerweile 44 Jahre alt und zeigt immer noch keine Zeichen der Schwäche bezüglich seines für Spitzensportler hohen Alters.Auch sein Ehrgeiz ist ungebremst und das erklärt auch, dass er vor eineinhalb Wochen bei der 0:9-Niederlage gegen die New Orleans Saints nach einer Interception (einem vom Gegner abgefangenen Wurf) stinksauer ein Microsoft Surface zur Seite schmetterte. Brady wurde nun in seinem "Let's go"-Podcast darauf angesprochen und Brady verriet: "Ich habe eine Verwarnung von der NFL erhalten. Ich darf kein Surface mehr werfen, sonst bekomme ich eine Geldstrafe. Stellt euch das vor!"Bereits letzte Woche scherzte Brady selbstkritisch, dass er das Tablet auf den Boden geworfen hat, weil er keine weitere Interception riskieren wollte. Er ist sich aber sicher gewesen, dass es danach nicht mehr zu gebrauchen war.Microsoft, offizieller Partner der NFL, die die Tablets gemeinsam mit der Liga zur Verfügung stellen, nahm es mit Humor. So schrieb etwa Surface-Chef Panos Panay auf Twitter: "Lass es mich wissen, wenn du einen Ersatz brauchst, Tom." Brady hat zuvor selbst rumgealbert, dass er etwa drei Tablets pro Woche beim Lösen des New York Times-Kreuzworträtsels auf den Boden wirft: "Ich muss das in den Griff bekommen."Letztlich, so Brady, war aber auch das gute Werbung für die Geräte: "Ich werde keine weiteren Surface mehr werfen. Obwohl ich denke, dass es am Ende des Tages ein ziemlich gutes Marketing für das Surface war. Ich denke, es ist letztlich ziemlich gut für Microsoft gelaufen."