iOS 16 steht bereit: Alle Infos zum großen Herbstupdate für iPhones

Apple folgt der alten Herbsttradition: iOS 16 ist da

iOS 16 steht ab heute als kostenloses Softwareupdate bereit

Für iPhone 8 und neuer verfügbar

Das bisher größte Update für den Sperrbildschirm

Neue Möglichkeit, in Nachrichten Bearbeitungen vorzunehmen und zusammenzuarbeiten

Neue Werkzeuge in Mail und mehr

Möglichkeiten zur Interaktion mit Fotos und Videos

Visuelles Nachschlagen

Viel mehr…

In diesem Jahr schreiben wir 15. Jahre iPhone-Geschichte. Was iPhone 14 und 14 Plus sowie die Enthusiasten-Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max so draufhaben, haben wir euch schon verraten. Jetzt folgt die nächste Herbsttradition des Konzerns mit Apfel-Logo. iOS macht den Sprung auf die nächste große Versionsnummer 16.Das neue Vorzeige-Feature. Der Sperrbildschirm wird ausgebaut und deutlich anpassbarer. Fotos auf dem Lockscreen können jetzt mit einem Tiefeffekt versehen werden, der die Uhr teilweise hinter Bildelementen verschwinden lässt. Außerdem ist Schriftart und Stil anpassbar. Dazu kommen Widgets, die man so von der Apple Watch kennt. Die Idee: Informationen wie Kalenderereignisse, Batteriestatus, Wecker, Zeitzonen, Fortschritt der Aktivitätsringe auf einen kurzen Blick erfassbar machen. Auf den neuen iPhones kann hier das neue Always-On-Display seine Stärke ausspielen.Mitteilungen werden ab sofort vom unteren Rand nach oben eingeblendet, das soll auch verhindern, dass die schöne neue Uhr und Bilder auf dem Sperrbildschirm verdeckt werden. Apple macht es möglich eine Listenansicht, Stapelansicht oder Anzeige als Anzahl zu wählen.Durch eine Verbindung mit dem Sperrbildschirm will Apple auch seine Fokus-Funktion verbessern. Das Aktivieren von Fokus-Modi ist jetzt mit einem Streichen zwischen den Sperrbildschirmen möglich. Fokusfilter lassen dann nur noch die für diesen Modus festgelegten Meldungen zu.Apple hat Gnade, mit allen allzu hastigen Nachrichten-Abschickern. Das Versenden einer Nachricht kann innerhalb von 2 Minuten rückgängig gemacht werden, das Bearbeiten wird bis zu 15 Minuten möglich gemacht. Maximal kann man fünfmal nachbessern, der Empfänger hat aber Einblick in alle Änderungen.Apple macht es möglich, über Nachrichten Share Play-Einladungen zu verschicken, um ​​Filme oder Songs mit geteilter Wiedergabesteuerung abspielen zu können.Bei Mail liefert Apple willkommene Funktionen nach, die es anderswo teilweise seit Jahren gibt. Zustellung von Nachrichten können geplant werden, auch der Abbruch des Sendens ist jetzt innerhalb der ersten 10 Sekunden möglich. Dazu kommen Komfort-Updates, die das schlauere Verschieben, Erinnern und Wiederfinden von Mails möglich machen soll. Apple spricht stolz von der "umfangreichsten Aktualisierung der Suche seit Jahren."Apple will auch in Bezug auf die Bilderkennung etwas aufholen. Eine schlaue Ausschneiden-Funktion stellt Motive nach kurzem Tippen und Halten in Bildern automatisch frei. Diese Ausschnitte können dann in anderen Apps wie Messengern eingefügt werden.Texterkennung funktioniert jetzt systemweit auch in Videos. Clips können pausiert und dann mit dem Text interagiert werden.Visuelles Nachschlagen, wie es Apple nennt, ist schlauer geworden und soll jetzt auch Vögel, Insekten, Spinnen und Denkmäler erkennen.Wie üblich liefert Apple noch viele weitere kleine und große Anpassungen aus. Ein Überblick der wichtigsten Features von iOS 16 im Anschluss: