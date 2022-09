Nicht alle iPhones bekommen die Akku-Prozent-Anzeige zurück

Batterieladung in Prozent auf dem iPhone, iPad oder iPod touch anzeigen

Batterieladung in Prozent auf dem iPhone 13 und anderen Modellen mit Face ID ermitteln

Batterieladung in Prozent auf anderen iPhone-Modellen, iPads und iPod touch ermitteln

iPhone SE (2. und 3. Generation)

iPhone 8 oder älter

iPad (alle Modelle)

iPod touch (alle Modelle)

Je nach Gerät wird die Batterieladung in Prozent im Kontrollzentrum oder in der Statusleiste angezeigt.Auf dem iPhone 13 und anderen iPhone-Modellen mit Face ID (iPhone X und neuer) wird die Batterieladung in Prozent im Kontrollzentrum angezeigt. Streiche hierzu einfach von der oberen rechten Ecke des Displays nach unten.Die Batterieladung in Prozent wird auf den folgenden Geräten immer in der Statusleiste angezeigt:** Wenn die Batterieladung in Prozent nicht angezeigt wird, gehe zu "Einstellungen" > "Batterie", und aktiviere "Batterieladung in %". Wenn du den Stromsparmodus verwendest, wird die Batterieladung in Prozent immer in der Statusleiste angezeigt.