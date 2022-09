Mars: Perseverance-Rover findet in Flussdelta organisches Material

Mit jeder Rover-Mission wuchsen auch die Erkenntnisse der Mars-Forscher, an welchen Stellen man auf interessante Funde hoffen kann. Das mündete jetzt in einer Bodenprobe, in der eine vergleichsweise hohe Konzentration organischen Materials enthalten ist.

SHERLOC fahndet

Die Wissenschaftler der US-Weltraumagentur NASA hatten zuvor den Rover Perseverance in eine Region geschickt, von der man annimmt, dass es sich um ein altes Flussdelta handelt. Dieses mündet in den Jezero-Krater, in dem sich einst wahrscheinlich ein See befand, als der Mars vor Milliarden Jahren noch ganz andere Umweltbedingungen aufwies.Mit dem Roboter-Arm sammelte der Rover Proben an einem Felsvorsprung namens Skinner Ridge. "Die Felsen, die wir im Delta untersucht haben, weisen die höchste Konzentration an organischen Stoffen auf, die wir bisher bei der Mission gefunden haben", sagte Ken Farley, Perseverance-Projektwissenschaftler am California Institute of Technology in Pasadena.Die Suche nach genau solchem Material gehört zu Kernaufgabe Perseverance'. Der Rover wurde vor 18 Monaten auf dem Mars abgesetzt, um nach Anzeichen für früheresmikrobielles Leben zu suchen. Dass sich auf dem Mars auch höheres Leben entwickelt hat, gilt als unwahrscheinlich, da sich die Lebensbedingungen auf dem roten Planeten bereits recht früh in eine schwierige Richtung entwickelten.Das jetzt untersuchte Gestein bildete sich wahrscheinlich, als sich Schlamm und Sand in einem Salzwassersee absetzten, der bereits vor Milliarden von Jahren verdunstete. Der Rover kratzte die Oberfläche des Gesteins ab und analysierte sie mit einem Instrument, das als Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) bezeichnet wird.Die Analyse des Instruments ergab, dass es sich bei den organischen Mineralien wahrscheinlich um Aromaten handelt, also stabile Moleküle aus Kohlenstoff und Wasserstoff, die mit Sulfaten verbunden sind. Sulfatmineralien, die häufig in den Schichten von Sedimentgestein gefunden werden, bewahren Informationen über die wässrigen Umgebungen, in denen sie entstanden sind. Weitergehende Details sollen Untersuchungen der Proben zu Tage fördern, die man nach einem Rücktransport zur Erde durchführen will.