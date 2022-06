Overwatch 2 startet im Oktober als Free-to-play-Titel im Early Access

Blizzard hatte zum Xbox and Bethesda Games Showcase Neuigkeiten zu Overwatch 2 mitgebracht und für eine der größten Überraschungen des Abends gesorgt: Der Shooter hat nun nämlich nicht nur ein konkretes Release-Datum, sondern erscheint zudem als Free-to-play-Titel. Außerdem wurde eine neue Heldin vorgestellt.Overwatch 2 startet am 4. Oktober 2022 in den Early Access und wird dann anders als noch sein direkter Vorgänger kostenlos spielbar sein. Der Ankündigung zufolge dürfen sich Spieler dann ohne Kosten in die Player-versus-Player-Inhalte stürzen und gemeinsam 5-gegen-5-Matches austragen. Details zur Monetarisierung des Spiels wurden beim Showcase noch nicht geteilt. Zu den weiteren Inhalten des Shooters wie die geplanten PvE-Modi gab es hingegen keine Neuigkeiten. Kurz gezeigt wurde zumindest eine neue Heldin, die Junker Queen.Zusätzliche Details wird Blizzard aber bereits in wenigen Tagen mit der Community teilen: Am 16. Juni findet um 18:55 Uhr ein weiteres Reveal-Event statt. Overwatch 2 erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch und unterstützt Crossplay für alle Plattformen.