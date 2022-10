Neue Apple Watch-Modelle: Nutzer melden Probleme mit dem Mikrofon

Berichten von Besitzern der neuen Apple Watch Series 8 sowie der Apple Watch Ultra zufolge gibt es Probleme mit den Uhren. Ein Fehler kann dazu führen, dass die Mikrofone in den Modellen nicht mehr reagieren und so einige Apps und Funktionen unbrauchbar sind.

Apple untersucht Probleme den Mikrofonen

Das meldet jetzt das Online-Magazin MacRumors . Demnach untersucht Apple die Probleme mit dem Mikrofon in der Apple Watch 8 und der Apple Watch Ultra.Die neuen Apple Watch-Modelle haben dabei bei vielen neuen Besitzern ein Problem mit dem eingebauten Mikrofon. Betroffene tauschen sind schon seit Tagen über die Fehler aus, die dadurch verursacht werden. In den sozialen Netzwerken und in den Apple-Foren liest man viele gleichklingende Nutzerberichte.Apple hat eingeräumt, dass bei einigen Nutzern Probleme mit dem Mikrofon auftreten können. Das kommt zum Beispiel dann zum Tragen, wenn sie versuchen, Siri zu verwenden oder einen Anruf zu tätigen.In anderen Fällen reagiert das Mikrofon gar nicht mehr, was dann dazu führt, dass Apps, die auf das Mikrofon angewiesen sind, Fehler ausgeben und nicht genutzt werden können. Auch in der Geräusch-App kann die Meldung "Messung unterbrochen" erscheinen. In einem neuen internen Bericht, der MacRumors vorliegt, sagt Apple, dass es sich des Fehlers bewusst ist, der die Nutzer betrifft. Eine Lösung gibt es allerdings derzeit noch nicht. Apple sagt, dass ein Neustart der Apple Watch das Problem vorübergehend beheben kann und deutet an, dass das Problem nicht hardwarebedingt ist.Apple weist in dem Bericht zudem darauf hin, dass Kunden auf die neueste watchOS-Version aktualisiert bleiben sollten, was darauf hindeutet, dass bald eine Lösung des Problems veröffentlicht werden könnte.