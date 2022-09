Richtiger Brummer: Leaks liefern Größenvergleich der Apple Watch 8 Pro

Neue iPhones, Apple Watch Series 8 : Fast alles zum kommende Apple Event ist bekannt, da kommt unverhofft noch eine kleine Überraschung um die Ecke: eine Pro-Version der Apple Watch . Nach ersten Render-Bildern liefert ein neues Leak jetzt den Größenvergleich.

Apple Watch Series 8 Größenvergleich

Bisher größte Apple Watch

Alle Jahre wieder ist meist schon Monate im Voraus bekannt, was man von der großen Hardware-Show im Herbst erwarten kann. Auch dieses Jahr ist recht genau abzusehen, welche Upgrades und Updates im Rampenlicht stehen dürfen - einen Überblick könnt ihr euch hier in unserem Übersichtsartikel zum iPhone-14-Event verschaffen. Und dann gab es jüngst noch eine kleine Überraschung, von der bisher nur gemunkelt wurde: Erste Bilder einer Apple Watch Series 8 Pro . Dank Leaker Sonny Dickson ist wenig später auch ein genauer Größenvergleich der neuen Produktpalette möglich.Wie Dicksons Quelle anhand von Bildern von Hüllen für die neuen und alten Apple Watch-Modelle belegen will, kommt die Apple Watch Series 8 Pro auf eine Gehäusegröße von 49 mm. Das liegt noch einmal deutlich über den in Gerüchten vorausgesagten 47 mm und 48 mm, im Vergleich mit den Apple Watch Series 7, die in 41 mm und 45 mm erhältlich ist, kann man hier auf jeden Fall von einer sehr großen Smartwatch sprechen.Wie MacRumors schreibt, ergibt sich aus den bekannten Daten zusammen mit den jetzt gezeigten Dimensionen ein weiterer Hinweis auf die Ausstattung. Hatten Gerüchte bei der Pro-Watch von einem 1,99-Zoll-Display besprochen, könnte durch das flache Design und das gewachsene Gehäuse einer noch großen Anzeige Platz finden. Mehr als zwei Zoll sind bei diesen Maßen denkbar, ohne Anstrengung wird es auf jeden Fall das bisher größte Display der Apple Watch - die Series 7 schafft es auf exakt 1,901 Zoll (ca. 5 cm) beim 45-mm-Modell.