Apple Watch Series 8: Altes Design und weniger Farben erwartet

Nach weiteren Leaks verdichten sich die Gerüchte rund um eine neue Apple Watch Series 8 , deren Design nahezu unverändert bleiben dürfte. Abseits der "Pro"-Version aus Titan sollen zudem drei Farbvarianten vom Markt genommen und neue Sensoren gestrichen werden.

Neue Sensoren nur für "Pro"-Nutzer?

Bereits im letzten Jahr lag der Twitter-Nutzer ShrimpApplePro mit seinen Prognosen zur Apple Watch Series 7 richtig, weshalb ihm seine Follower bei Leaks zur kommenden Series 8 Vertrauen schenken. Seinen Quellen zufolge wird der US-amerikanische Hersteller auch in diesem Jahr auf die bekannten Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl setzen, die seit der Vorstellung der Apple Watch Series 4 im Jahr 2018 eingesetzt werden. Zudem soll Apple die mit der Series 7 eingeführten Displaygrößen in 41 und 45 Millimeter übernehmen.Allem Anschein nach soll Apple den Rotstift ansetzen und die Farbauswahl zusammenstreichen. Den bisher unbestätigten Informationen des Leakers zufolge wird die Apple Watch Series 8 in ihrer Aluminium-Variante in Midnight, Starlight, Rot und Silber erscheinen. Modelle in Blau oder Grün würden somit entfallen. Das Edelstahl-Gehäuse könnte zudem seine goldene Farboption verlieren und zukünftig nur noch in Graphit und Silber angeboten werden.Darüber hinaus konnten die Quellen des Leakers optisch keine neuen Sensoren wahrnehmen, weshalb man gespannt sein darf, ob Apple unter der Haube für Neuerungen sorgt. Für die "Pro"-Version steht weiterhin ein Sensor zur Messung der Körpertemperatur im Raum.Die Massenproduktion der Apple Watch Series 8 wird für Ende August erwartet. Inwieweit die Lagerbestände bis Mitte oder Ende September gefüllt werden können, bleibt abzuwarten.Hinsichtlich der Prognosen zum offiziellen Vorbestellungs- und Verkaufsstart halten sich Experten bislang zurück. Aktuell kann man davon ausgehen, dass Apple seine neue Smartwatch-Generation parallel zum iPhone 14 (Pro) im Verlauf des Septembers vorstellen wird.