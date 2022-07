Apple Watch Series 8: Wearable soll ein Fieberthermometer besitzen

Apple arbeitet aktuell an einer weiteren Smartwatch-Generation , die im Herbst erscheinen könnte. Geleakten Informationen zufolge sind beide Varianten des Wearables mit einem Temperatursensor ausgestattet, mit dem das Gerät Fieber erkennen und den Nutzer warnen können soll.

Kein Performance- und Design-Upgrade geplant

Die Informationen stammen vom Bloomberg-Journalisten Mark Gurman, welcher über einige Kontakte zu Apple-Mitarbeitern und Zulieferern unterhält. In seiner aktuellsten Ausgabe des Power On-Newsletters (via Macrumors ) berichtet er, dass die Apple Watch Series 8 voraussichtlich mit einem Sensor zur Messung der Körpertemperatur das Licht der Welt erblickt. Hiermit soll die Smartwatch zwar keinen genauen Messwert anzeigen können, jedoch könnte das Wearable den Nutzer benachrichtigen, wenn die Temperatur höher als gewöhnlich ist.Ob der iPhone-Hersteller die Apple Watch Series 8 tatsächlich mit einem Temperatursensor ausrüstet, bleibt natürlich offen. Es wäre denkbar, dass das Unternehmen die Funktion noch einmal überdenkt und das Feature erst in Zusammenhang mit einer der nächsten Generation in das Wearable integriert. Neben dem Fieberthermometer dürfte die neue Apple Watch nur über relativ wenige Neuerungen verfügen. Mark Gurman geht davon aus, dass die kommenden Modelle auf die gleiche Performance wie die Series 6 sowie Series 7 zurückgreifen.Ein Leistungs-Upgrade dürfte also erst mit den zukünftigen Modellen, die im nächsten Jahr auf den Markt gebracht werden sollen, in die Produktreihe eingebaut werden. Auch das Design soll weitestgehend vom Vorgänger übernommen sein. Die teureren Ausführungen der Series 8 sollen allerdings mit einem verbesserten Display ausgeliefert werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Watch Series 8 im Rahmen eines Apple-Events im Herbst eingeführt wird. Einen genauen Termin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt hingegen noch nicht.