Apple Watch 8 Pro: Neue Bilder zeigen das Design der Smartwatch

Mit der neuen Apple Watch Pro (Series 8) soll sich Apple vor allem an Sportler richten, die nach einer stabilen Outdoor-Smartwatch suchen. Wie das Ganze aussehen könnte, verraten jetzt erste Bilder des Pro-Modells, die ein teils deutliches Redesign der Uhr zeigen.

Apple Watch Pro: Klobiger Look und mehr Buttons

Neues Design nur für Pro-Modelle

Industrienahe Quellen sollen den indischen Blog 91mobiles erneut mit CAD-Renderings versorgt haben, die dem finalen Design der neuen Apple Watch (Series 8) Pro entsprechen dürften. Die Rede ist von einem bis zu 49 Millimeter großen Modell, das ziemlich klobig ausfallen könnte und somit nicht für jeden Smartwatch-Nutzer geeignet sein soll. Auch der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman ging im Vorfeld davon aus.Das Redesign der Apple Watch Pro fällt dem Leak zufolge vor allem an der rechten Gehäuseseite deutlich auf. Hier scheint sich Apple dazu entschieden zu haben, die digitale Krone (Drehrad) und die Multifunktionstaste aus dem Rahmen hervorstehen zu lassen. An der linken Seite soll zudem ein weiterer, eventuell programmierbarer Button nebst Lautsprecheröffnungen untergebracht werden. Details zur Funktionalität sind bisher allerdings unbekannt.Entgegen vieler Vermutungen und als Schlussfolgerung aus den nun aufgetauchten Bildern, dürfte sich Apple erneut entschlossen haben, in diesem Jahr auf ein Design mit flachen Seitenrändern zu verzichten. Seit mehr als einem Jahr gehen Insider davon aus, dass der Hersteller das Gehäuse der Apple Watch an die Designsprache des iPhone- und iPad-Portfolios anpassen wird. Bisher hielt man jedoch an einem rundlichen Look fest.Es ist davon auszugehen, dass das Redesign nur die Apple Watch Pro betreffen wird, während die Apple Watch Series 8 auf dem Gehäuse seines Vorgängers basieren könnte. Dennoch steht auch hier eine eventuelle Vergrößerung des Displays im Raum. Dem Pro-Modell mit Titangehäuse werden hingegen zusätzlich ein größerer Akku und ein Fokus auf Extremsportler vorausgesagt.Die Vorstellung der neuen Apple Watch Pro und der Series 8 wird neben der des iPhone 14 (Pro), der AirPods Pro 2 und weiteren iPads am morgigen 7. September 2022 ab 19 Uhr deutscher Zeit erwartet. Das Event kann live in unserem großen Apple Special verfolgt werden.