Krypto-Community: Wichtige Domain läuft aus - Admin sitzt im Knast

Mitglieder der ENS-DAO-Community aus dem Kryptowährungs-Umfeld haben ein Problem mit ihrer Webseite: Wenn sie diese aufrufen, kommt lediglich ein Hinweis über eine ausgelaufene Domain-Registrierung. Verlängern kann die nur ein Admin - der derzeit im Knast sitzt.

Schnell sein

In der Vergangenheit kam es immer wieder auch bei namhafteren Angeboten vor, dass die Registrierung ablief und es so plötzlich Probleme mit der Domain gab. Meist lag das aber daran, dass die zuständigen Administratoren es mit Terminen nicht so genau nahmen und die Ablauf-Fristen schlicht vergaßen. In solchen Fällen ließen sich die Schwierigkeiten meist schnell aus der Welt schaffen.Das ist bei der Seite eth.link nun aber nicht absehbar. Denn die einzige Person mit der Befugnis, die Domain zu erneuern, muss eine 63-monatige Haftstrafe absitzen, berichtet CoinDesk . Zu dieser wurde Virgil Griffith verurteilt, weil er gegen Sanktionsauflagen verstoßen hat. Er half Nordkorea dabei, unter Zuhilfenahme von Kryptowährungen, das bestehende Wirtschaftsembargo zu umgehen.Der Registrar GoDaddy teilte mit, dass die Registrierung von eth.link offiziell am 26. Juli ausgelaufen ist. Am 5. September endet die Frist zur Nachregistrierung, anschließend wird die Domain freigegeben und kann dann von jedem neu gebucht werden. Hier besteht für die anderen Administratoren also zumindest die Möglichkeit, die Adresse wieder für die Seite zu sichern, wenn man denn schnell genug ist. Vorsichtshalber verweist man allerdings darauf, dass die Webseite auch über eth.limo erreichbar ist.Die ENS-DAO-Community, die die Seite betreibt, ist für das Ethereum Name Service-Protokoll zuständig. Dabei handelt es sich um eine Abwandlung der Namens-Dienste für Internet-Domains: Nutzer können hier einen leichter zu merkenden Namen für die komplizierte Ethereum-Adresse eines Wallets registrieren und der Dienst übernimmt anschließend die Übersetzung.