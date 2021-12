Google vom Thron gestoßen: 2021 war eine andere Domain populärer

Welche Domain wurde in diesem Jahr am meisten besucht und ist damit die beliebteste Anlaufstelle im Netz? In den letzten Jahren konnte man mit der Antwort "Google" nichts falsch machen. Doch in diesem Jahr wird der alte Platzhirsch von einem Jüngling vom Thron gestoßen.

Alle Jahre wieder wächst der Internetverkehr: Platz 1 wird neu besetzt

Weitere Trends machen Spitzenreiter

Die Datenautobahn hatte auch im letzten Jahr deutlich mehr Verkehr bewältigt, beim Kampf um das beliebteste Ziel der Nutzer bringt 2021 aber eine Überraschung mit sich. Wie der Internet-Dienstleisters Cloudfare in seiner Analyse zum vergangenen Jahr schreibt, gab es im Top-Domains-Ranking ein sehr interessantes Duell um den Spitzenplatz. "Google.com (zu dem u. a. Maps, Translate, Photos, Flights, Books und News gehören) beendete das Jahr 2020 als ungeschlagener Spitzenreiter in unserem Ranking", so Cloudflare . "2021 erzählte eine andere Geschichte." Der chinesische Dienst TikTok , 2020 noch abgeschlagen auf Rang 7, stößt Google in diesem Jahr vom Domain-Thron.Erstes Anzeichen für ein spannendes Rennen um die Poleposition gab es dabei im Februar 2021. TikTok konnte für einen Tag den Spitzenplatz unter den globalen Domains einnehmen. Im Mai folgten daraufhin "ein paar weitere Tage" an der Spitze. Nach dem 10. August gab es dann aber endgültig eine echte Trendwende zugunsten der Videoplattform. Google blieben demnach noch einige wenige Tage, an denen man Platz 1 besetzten konnte, "aber Oktober und November waren vor allem die Tage von TikTok, einschließlich Thanksgiving (25. November) und Black Friday (26. November)."Die weitere Analyse zeigt dabei interessante Entwicklungen des letzten Jahres auf. Wie Cloudflare schreibt, liegt YouTube für üblich seit Jahren zwischen Rang 6 und 7. Am 2. Februar 2021 sollte die Seite aber für genau 24 Stunden den Platz 1 einnehmen. Einder der Hauptgründe: Das Video einer Fitnesstrainerin, die unwissentlich filmte, wie sich der Staatsstreich in Myanmar live hinter ihr abspielte, wurde an diesem Tag zum viralen Hit. Die Veröffentlichung der beliebten Superbowl-Werbungen half dann endgültig an die Spitze.