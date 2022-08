Pixel Watch: So viel dürfte die erste Smartwatch von Google kosten

Google hat seine Smartwatch bereits im Mai vorgestellt, auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O hat der Suchmaschinenriese aber nur erste Details genannt. Man hat sich viele Fragezeichen aufgehoben, dank Leaks verschwinden diese aber nach und nach, nun auch jenes zum Preis.

Preislich zwischen Samsung und Apple

Google

Google hat im Frühjahr eine für dieses Geschäft doch eher ungewöhnliche Strategie gewählt: Man hat zahlreiche Geräte bestätigt, aber teilweise nur die Namen der kommenden Geräte verraten, vermutlich weil man weiß, dass man deren Leaks ohnehin nicht verhindern kann. Mit technischen Details zu den jeweiligen Modellen gingen die Kalifornier aus Mountain View aber überaus sparsam um, doch auch hier sickern nach und nach immer mehr Informationen durch.So wissen wir mittlerweile in Sachen Pixel Watch, dass die Smartwatch einen Durchmesser von 40 Millimetern und eine Dicke von 14 mm haben wird. Als CPU wird ein Samsung Exynos 9110 samt Co-Prozessor zum Einsatz kommen, dazu gibt es 1,5 Gigabyte RAM und 32 GB internen Speicher.Der Akku wird wohl knapp 300 mAh bieten, damit dürfte die Uhr etwa einen Tag halten. Weitere Features sind GPS, Wasserdichtheit bis zu 50 Metern, NFC und eine ganze Reihe an Sensoren, die diverse Gesundheitswerte erfassen. Bereits im Mai hat Google mitgeteilt, dass es zwei Varianten geben wird, eine mit Bluetooth- und WLAN-Unterstützung und ein LTE-Modell.Bisher offen war der Preis, diesen hat 9to5Google nun aber in Erfahrung bringen können. Unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle heißt es, dass die Mobilfunk-Version der Pixel Watch in den USA auf 399 Dollar kommen wird. Wie viel die WLAN-Version kosten wird, ist nicht bekannt, man kann aber mit einer Reduktion von circa 50 Dollar rechnen. Das ist jedenfalls der Unterschied zwischen WLAN- und LTE-Modell bei der Samsung Galaxy Watch 5 Mit diesem Preis dürfte sich Google ziemlich genau zwischen Samsung und Apple einreihen, denn 399 Dollar sind genau der Betrag, den man für die günstigste Apple Watch Series 7 nach Cupertino überweisen muss.