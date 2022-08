Beeindruckende Bilder: Sonnensturm sorgt für Polarlichter-Spektakel

In den sozialen Medien sorgen beeindruckende Bilder der Polarlichter derzeit für Aufsehen. Grund dafür sind heftige Sonnenstürme, die das Naturschauspiel an den nördlichen und südlichen Polen unserer Erde verstärken. Wir haben einige spektakuläre Aufnahmen zusammengetragen.

Von der ISS über den großen weißen Norden bis ins Wohnzimmer

Vincent Ledvina / Unsplash

Während heftige Sonnenwinde bzw. Sonnenstürme in der IT-Welt meist in Verbindung mit GPS-Ausfällen oder der Zerstörung von Satelliten in die Schlagzeilen geraten, sind es vor allem die Auswirkungen auf die Polarlichter, die viele Menschen begeistern. Der "Luftkuss der Sonne" sorgt dafür, dass elektrisch geladene Teilchen aus der Magnetosphäre (Elektronen und Protonen) auf Sauerstoff- und Stickstoffatome der Erdatmosphäre treffen, die in deren oberen Schichten ionisieren. Bei der darauffolgenden Neutralisierung entstehen die markanten Polarlichter.Je heftiger der Sonnensturm, desto deutlicher und weiter sind die Nordlichter (Aurora Borealis) und Südlichter (Aurora Australis) an den Polen zu sehen. Auf Twitter zeigen viele Nutzer ihre durchaus spektakulären Bilder der Polarlichter, die in den letzten Tagen zur Bestform auflaufen konnten. Zu den bekanntesten Beiträgen zählen die des NASA-Astronauten Robert Hines und der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti , die ihre Aufnahmen von der Internationalen Raumstation ( ISS ) aus hochladen konnten.Doch nicht nur aus dem Weltall sind die Polarlichter gut zu erkennen gewesen, auch in Alaska, Finnland, Kanada und Island sind beeindruckende Bilder entstanden. Eine Auswahl von ihnen findet ihr unter anderem in der oben eingebetteten Galerie, die wir bei Bedarf erweitern. Abschließend empfehlen wir euch einen Blick in den Livestream von Explore.org (siehe unten), die ihre Webcam in Churchill (Kanada) Richtung Norden ausgerichtet haben, um Interessenten mit etwas Glück die Polarlichter direkt nach Hause zu bringen.