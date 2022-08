Mysteriöser Raumgleiter Chinas fliegt seit Tagen über unsere Köpfe

Das Projekt ist seit Jahren bekannt, immer noch bleibt die Technik und der Zweck der Mission mysteriös. China hat vor wenigen Tagen ein streng geheimes Raumschiff ins All geschickt. Was das da macht und wie lange es die Erde umkreisen soll, ist Gegenstand von Spekulationen.

Chinas Geheim-Gleiter fliegt mal wieder über unsere Köpfe

So sieht es wohl aus

Public Domain

China verfolgt in Bezug auf die Raumfahrt in den letzten Jahren ambitionierte Ziele. Neben öffentlichkeitswirksamen Prestige-Projekten wie der eigenen Raumstation Tiangong, übersetzt Himmelspalast, laufen in dem Land aber auch noch einige Projekte, über die wegen strenger Geheimhaltung fast nichts bekannt ist. Vor kurzem hat die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua laut Heise vermeldet, dass ein "Testraumschiff" mit der Trägerrakete Long March 2F in den Orbit befördert wurde.Die offizielle Mission: "technische Unterstützung für die friedliche Nutzung des Weltraums", außerdem werde bei der Mission "wiederverwendbare und im Orbit befindliche Servicetechnologie" getestet. Das war es aber dann schon mit den offiziellen Informationen zu der Mission, übliche Daten wie die Verweildauer lässt China bei diesem Projekt außen vor.Und so ist es die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte, die das Objekt seit dem Start beobachtet und zumindest über die Bewegung im Orbit berichten kann. Demnach erreicht der Raumgleiter eine maximale Höhe von 600 Kilometern. Beobachter ziehen hier Parallelen zu einem anderen geheimen Testflug im Jahr 2020, allerdings ist nicht bekannt, ob es sich tatsächlich um dasselbe Flugobjekt handelt.Bis heute ist es China gelungen, dass kein Bild des geheimen Raumgleiters an die Öffentlichkeit gelangt ist, auch über den wirklichen Zweck gibt es nur Spekulationen und Hinweise, aber keine Beweise. Alle bisher verfügbaren Informationen sprechen dafür, dass man sich hier wohl vom ebenfalls noch im Teststadium befindlichen unbemannten US-Raumgleiter X-37B hat inspirieren lassen, der sich seit über zwei Jahren im All befindet.Man darf gespannt sein, ob über Chinas Projekt bald mehr bekannt wird. Die Geheimhaltung, die das Land rund um seinen mysteriösen Gleiter übt, ist auf jeden Fall selbst für chinesische Verhältnisse außergewöhnlich.