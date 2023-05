China: Mysteriöses Raumschiff kann Satelliten fangen und lange arbeiten

Über Monate haben Raumfahrt-Agenturen, Forscher und andere eine mysteriöse chinesische Mission beobachtet, die kompletter Geheimhaltung unterlag. Inzwischen ist etwas klarer, worum es hier ging - und das ist durchaus beachtlich.

Wie ein Beobachtungs-Projekt in einem Forschungs-Paper im renommierten Journal Nature berichtete, handelte es sich hier allem Anschein nach um ein wiederverwendbares Raumschiff, das allerdings nicht mit einer menschlichen Besatzung ausgestattet ist. Allerdings verfügt es über die Möglichkeit, sehr lange im Orbit zu bleiben und dort verschiedene Tätigkeiten auszuüben.Das Raumfahrzeug wurde seit dem Start über einen Zeitraum von rund neun Monaten über die Radar-Beobachtungen des Erdumfeldes beobachtet. Besonderes Interesse weckte dabei ein Fall, bei dem sich das Raumschiff einem Satelliten näherte. Dieser verschwand schließlich von den Bildschirmen und tauchte erst Wochen später wieder auf. Hier wurde also wohl ein Satellit eingefangen und nach längerer Zeit wieder ausgesetzt.Eine solche Fähigkeit wäre durchaus interessant. Denn je nach Ausstattung des Raumschiffes könnten Satelliten aufgetankt, repariert oder gar mit zusätzlichen oder neueren Instrumenten ausgestattet werden. Angesichts der langen Zeit der jetzt zu Ende gegangenen Mission wäre dies wohl mehrfach möglich. Das würde die Kosten von Satelliten-Missionen aufgrund einer höheren Flexibilität wohl deutlich senken.Das Raumfahrzeug ist inzwischen wieder auf der Militärstützpunkt Lop Nur in Chinas nordwestlicher Region Xinjiang gelandet. Es handelt sich also wohl um einen Raumgleiter, der wie ein Flugzeug wieder heimkehren und nach Wartung und Neuausstattung wieder starten kann. Ein ähnliches Projekt gibt es in den USA mit dem Boeing X-37B. Allerdings unterliegen auch die Fähigkeiten dieses Systems bisher strenger Geheimhaltung.