Kult-Spiel: Nach 28 Jahren geheimer Code für neuen Modus entdeckt

Ein Zettel mit Cheat-Codes: Auf vielen Gaming-Tischen hatte dieses Hilfsmittel früher einen festen Platz. Jetzt zeigt sich, dass man die Liste der hilfreichen Geheim-Tricks in einem 28 Jahre alten Kult-Spiel um eine Tastenkombination erweitern kann, die bisher unentdeckt geblieben war.

Zwei neue Cheats, einer verändert das Spiel vollständig

Versteckter Zweispieler-Modus

Wenn es um Boxspiele geht, ist Super Punch-Out ein echter Klassiker. Nach seinem ersten Auftritt auf dem NES 1987 wurde er mit einem Nachfolger auf dem SNES im Jahr 1994 fortgesetzt, mittlerweile ist er dank der Arcade Archives auch für die Switch verfügbar. Seit fast 30 Jahren kämpft sich dabei der Charakter Little Mac im Single-Player Modus durch den Boxring. Doch jetzt haben die Retro-Experten von Unlisted Cheats entdeckt, dass das Spiel mit einem geheimen Extra-Modus daherkommt.Schon bisher waren einige Cheats für Super Punch-Out!! bekannt, die alle auf bestimmte Kombination von zwei Tasten setzten. Jetzt hat Unlisted Cheats beim Herumprobieren mit dem alten Titel "zufällig ein paar neue Cheats gefunden." Der erste dieser neuentdeckten Codes macht es möglich, in einem Kampf gegen alle verfügbaren Gegner anzutreten - auch diese aus dem sogenannten "Special Circuit". Eine nette Funktion, die man eigentlich nach dem Durchspielen erwarten würde.Doch der zweite Code, der entdeckt wurde, ist hier noch deutlich spannender und bringt praktisch ein ganz neues Spiel mit. Nach der richtigen Tastenkombination ist es möglich Super Punch-Out!! mit zwei Spielern zu spielen. Dafür wird zunächst ein zweites Joypad eingesteckt, auf dem Charakter-Infoscreen muss man dann B+Y halten und anschließend A oder START drücken. "Danach kann der CPU-Gegner über das JOYPAD2 gesteuert werden, sodass man gegen eine echte Person kämpfen kann."Wie Kotaku in seiner Analyse schreibt, ist es sehr faszinierend, dass eine solch große Erweiterung so lange hinter einem so einfachen Cheat-Code verborgen blieb - oder zumindest bis heute nie öffentlich bekannt wurde. Auf allen Nintendo-Plattformen ist Super Punch-Out!! weiterhin klar als Singleplayer-Spiel aufgeführt, hier wollte man das 28 Jahre alte Geheimnis also bisher nicht lüften.