Coinbase: Insider-Trading-Anklage könnte Krypto für immer verändern

Kryptowährungen sind schon lange nichts mehr wirklich Neues, doch die Finanzwelt, Regierungen und Regulierungsbehörden wissen immer noch nicht so ganz, wie sie mit Bitcoin und Co. umgehen sollen. In den USA gab es nun aber diesbezüglich einen Knalleffekt.

Kryptowährungen droht starke Regulierung

Viele Fans sehen in Kryptowährungen die Zukunft des Geldes, Kritiker und auch die meisten Kunden beäugen Bitcoin, Ether und wie sie alle heißen skeptisch bis kritisch. Denn digitale Währungen haben immer noch den Ruf, vor allem für Betrügereien, Erpressung und sonstige zwielichtige Aktivitäten zum Einsatz zu kommen.Vor kurzem gab es aber eine Entscheidung US-amerikanischer Bundesbehörden, die weitreichende Konsequenzen haben könnte oder dürfte: Denn wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, haben Strafverfolger gemeinsam mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) den ersten Fall von Insider-Trading mit Kryptowährungen zur Anklage gebracht. Dabei wird einem ehemaligen Manager von Coinbase vorgeworfen, seinen Bruder und einen Freund mit Insider-Informationen versorgt zu haben.In einem begleitenden rechtlichen Vorrang haben die Behörden einen aggressiven neuen Vorstoß zur Überwachung digitaler Token durchgeführt. Konkret wurden die drei Männer wegen Betrugs angeklagt. Gleichzeitig hat die SEC eine zivilrechtliche Klage eingebracht, in der sie argumentiert, dass neun Kryptowährungen, darunter sieben, die derzeit auf Coinbase verfügbar sind, als nicht registrierte Wertpapiere zu sehen sind.Letzteres könnte weitreichende Konsequenzen haben, denn sollte die SEC damit erfolgreich sein, müsste sich die Krypto-Industrie auf zahlreiche rechtliche Verpflichtungen und neue regulatorische Anforderungen einstellen. Die Krypto-Expertin und Software-Entwicklerin Brianna Wu erläutert das in einem Tweet : "Die Regulierungsbehörden stellen damit fest, dass die digitalen Token von Coinbase eigentlich Wertpapiere sind und registriert werden müssen. Das bedeutet, dass Krypto-Betrügereien wie 'Rug Pulls' nun mit einer strafrechtlichen Verurteilung enden könnten."Zum Fall des Insider-Tradings machte der zuständige Staatsanwalt die Haltung seiner Behörde klar: "Unsere Botschaft bei diesen Vorwürfen ist eindeutig: Betrug ist Betrug ist Betrug, egal ob er auf der Blockchain oder an der Wall Street stattfindet."