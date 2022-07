Russland: Putin verbietet Zahlungen mit Kryptowährungen und NFTs

In Russland ist es zukünftig nicht mehr erlaubt, mit Kryptowährungen oder NFTs für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Wladimir Putin hat hierzu ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Das Investieren in die Digitalwährungen soll jedoch weiterhin erlaubt bleiben.

Verbot kommt nicht überraschend

Das am Freitag unterzeichnete Gesetz sieht vor, dass zahlreiche digitale Währungen in der gesamten Föderation nicht mehr für Zahlungen verwendet werden dürfen. Unter das Verbot fallen Bitcoin , Ethereum und eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen. Der Gesetzesvorschlag wurde im Juni von Anatoli Aksakow, dem Vorsitzenden des Finanzkomitees der Duma, eingereicht. Das Gesetz soll laut Heise am 25. Juli und damit in gut einer Woche in Kraft treten.Beim Verbot von Zahlungen mit Kryptowährungen handelt es sich um keine Überraschung. Die russische Zentralbank hatte schon Anfang des Jahres gefordert, den Handel mit den Digitalwährungen zu unterbinden. Als Argument wurden Ähnlichkeiten mit Schneeballsystemen und die Nutzung für illegale Aktivitäten genannt. Außerdem sollen Kryptowährungen die Stabilität der staatlichen Währung gefährden. Das Finanzministerium ist der Forderung jedoch nicht nachgekommen und hält eine Regulierung für völlig ausreichend.Da sich das Gesetz nur auf Zahlungen mit Kryptowährungen bezieht, ist es in Russland auch weiterhin legal, in Vermögenswerte wie Bitcoin und NFTs zu investieren. In Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg befürchten viele Staaten, dass Russland die Digitalwährungen nutzt, um Finanzsanktionen zu umgehen. Während einige Börsen die Aktivitäten russischer Nutzer einschränken, wird die Nutzung von den meisten Plattformen weiterhin gestattet.