Coinbase: Krypto-Manager wegen Insiderhandels zu Haft verurteilt

Ein ehemaliger Produktmanager der Krypto-Börse Coinbase ist wegen Insiderhandels zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Es handelt sich um den ersten Fall dieser Art, der bis zu einem Urteil vor Gericht verhandelt wurde.

Zweites Verfahren steht an

Der 32-jährige Produktmanager agierte laut den Ermittlungsakten, die während des Prozesses auf den Tisch kamen, mit mehreren Komplizen, darunter seinem Bruder. Gemeinsam konnten sie durch den Insiderhandel rund 1,5 Millionen Dollar verdienen. Dabei machten sie sich den so genannten "Coinbase-Effekt" zunutze, der allein durch die Größe der Plattform zustande kommt, wie das Magazin Decrypt berichtet Jeweils kurz bevor digitale Vermögenswerte neu auf der Kryptobörse gelistet wurden, investierten die Leute um den Mitarbeiter der Plattform. Sie spekulierten darauf, dass die bald folgende Verfügbarkeit der jeweiligen Kryptowährung für eine breite Nutzerschaft den Kurs automatisch steigen lässt - was in der Regel auch der Fall war. Daher verkauften sie ihre zuvor erworbenen Einheiten bereits kurze Zeit später mit einigem Gewinn.Der daran beteiligte Coinbase-Mitarbeiter ist indischer Staatsbürger. Als sein Treiben anderen Verantwortlichen bei der Plattform auffiel und er zur Rede gestellt wurde, versuchte er nach Indien zu fliehen. Allerdings verhinderten die Polizeibeamten am Flughafen, dass er das Flugzeug bestieg und verhafteten ihn. Nachdem Anklage gegen ihn erhoben wurde, bekannte er sich im Februar in zwei Fällen der Verschwörung zum Betrug schuldig."Die heutige Verurteilung sollte ein starkes Signal an alle Teilnehmer an den Kryptowährungsmärkten senden, dass die Gesetze auch für sie gelten", erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams. Der ehemalige Produktmanager und zwei seiner Komplizen müssen neben dem nun beendeten Strafprozess, auch noch ein zivilrechtliches Verfahren bestreiten, das aufgrund einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC eingeleitet wurde.