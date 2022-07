Black Panther 2: Marvel zeigt den ersten Trailer zu Wakanda Forever

Marvel hatte am Wochenende anlässlich der Comic-Con in San Diego nicht nur eine ganze Reihe neuer Superhelden-Filme für die nächsten Jahre enthüllt, sondern auch den ersten Trailer zu Black Panther: Wakanda Forever gezeigt. Dieser punktet vor allem mit emotionalen Bildern, lässt ansonsten aber noch einige Fragen ungeklärt.Wenn Wakanda Forever ab November im Kino zu sehen ist, muss die Fortsetzung zum ersten Black Panther-Film aus dem Jahr 2018 ohne ihren bisherigen Helden auskommen: Schauspieler Chadwick Boseman, der damals T'Challa verkörperte, verstarb 2020 an Krebs. Marvel wird die Rolle nicht einfach neu besetzen und so wird es einen neuen "Black Panther" geben. Wer genau, das verrät der Comic-Con-Trailer allerdings noch nicht. Auch zur Handlung des Films liefert die erste Vorschau noch nicht allzu viele konkrete Details, bekannt ist aber, dass der Konflikt zwischen Wakanda und Atlantis hier eine zentrale Rolle einnehmen wird.Regie bei Black Panther: Wakanda Forever führt, so wie beim Vorgänger, Ryan Coogler. In Deutschland startet der Film am 9. November 2022 im Kino.