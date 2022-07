She-Hulk: Comic-Con-Trailer mit überraschendem Gastauftritt

Bereits in weniger als einem Monat gibt es bei Disney+ die neue Serie She-Hulk: Attorney at Law zu sehen. Kurz vor dem Start dürfen sich Marvel-Fans nun über einen neuen und wohl zugleich auch letzten Trailer freuen, der neben der Titelheldin und dem Hulk auch noch weitere bekannte Marvel-Charaktere enthält.Der neue Trailer zu She-Hulk: Attorney at Law ist da und soll nun endlich einen besseren Eindruck hinterlassen als die erste Vorschau , die noch vor wenigen Wochen gemischte Gefühle bei den Fans hervorrief. Zu sehen gibt es neue Szenen mit der Superhelden-Rechtsanwältin Jennifer Walters aka She-Hulk (gespielt von Tatiana Maslany), ihrem Cousin Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) und ihrem Gegenspieler Abomination.Mit von der Partie ist auch Benedict Wong in seiner Rolle als Zauberer Wong, den wir bereits aus den Doctor Strange-Filmen kennen - und offenbar auch der Brite Charlie Cox, der in der Serie zumindest einen Cameo-Auftritt als Daredevil haben dürfte. She-Hulk startet am 17. August 2022 bei Disney+.