The Penguin - Neuer Trailer und Termin für den Serienstart

Cobblepots Aufstieg

In der Vergangenheit waren bereits mehrere Teaser-Videos für The Penguin veröffentlicht worden. Inzwischen steht auch der offizielle Trailer bereit und zeigt viele neue Ausschnitte aus der kommenden DC-Serie, in welcher dann wieder Colin Farrell die Titelrolle übernimmt.Batman-Superschurken haben Hochkonjunktur und während Joker 2 Anfang Oktober im Kino startet, bekommt der Pinguin schon ein paar Tage früher seine eigene Serie. The Penguin läuft hierzulande ab dem 20. September 2024 auf Sky und dem Streamingdienst WOW. Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es außerdem eine weitere Folge auf Sky Atlantic zu sehen.Die Serie handelt von der "Karriere" des Kriminellen Oswald Cobblepot, der nach dem Tod des Mafiabosses Carmine Falcone seine Chance wittert, diesen vakanten Posten selbst besetzen zu können. Allerdings wird er sich dazu zunächst einmal gegen die Falcone-Erben behaupten müssen.Zwar basiert The Penguin auf dem Film "The Batman" (2022), mit Gothams Beschützer wird es Oz Cobb dieses Mal aber wohl nicht zu tun bekommen. Neben Farrell spielen in der Serie unter anderem noch Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo und Deirdre O'Connell mit.