Vorsicht: Nordkoreanische Hacker greifen erneut Ziele in der EU an

Sicherheitsexperten von Securonix Threat Labs warnen vor gezielten Angriffen einer nordkoreanischen Hackergruppe. Die Hacker verbreiten dabei einen Remote Access Trojaner (RAT), der seit 2014 bekannt ist und viel Schaden anrichtet.

Mögliche Verbindungen zu APT28

Letzte Angriffswelle auf das russische Außenministerium

Malwarebytes Download - Schutz vor Schadsoftware

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Es geht dabei um eine Angriffswelle auf Ziele in Europa, die seit Monaten läuft und bisher keine Hinweise auf die Hintermänner offenlegte.Nun ist sich Securonix Threat Labs sicher , dass es sich um eine Gruppe handelt, die direkten Kontakt zum nordkoreanischen Regime hält, beziehungsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit im Auftrag von Nordkorea agiert. "Es scheint eine direkte Korrelation zwischen IP-Adressen, Hosting-Provider und Hostnamen zwischen diesem Angriff und historischen Daten zu geben, die wir zuvor von FancyBear/APT28 gesehen haben", heißt es in dem Bericht der Sicherheitsexperten von Securonix Threat Labs. Andere Details deuten auf APT37 hin.Diese aktuelle Malware-Kampagne wird daher derzeit der nordkoreanischen Hackergruppe APT37 zugeschrieben. Sie zielt auf hochrangige Organisationen in der Tschechischen Republik, Polen und anderen europäischen Ländern. Zum Einsatz kommt dabei die Malware Konni, ein Remote-Access-Trojaner (RAT), der in der Lage ist, die Rechte der Angreifer zu erweitern und so unter Umständen vollen Zugriff auf ihre Opfer-Systeme zu gewähren.Konni wird seit 2014 mit nordkoreanischen Cyberangriffen in Verbindung gebracht und wurde zuletzt in einer sogenannten Spearphishing-Kampagne auf das russische Außenministerium entdeckt.Die aktuelle Angriffswelle in der EU startet dabei "klassisch" mit Phishing per E-Mail. Die Hacker übermitteln dabei mithilfe eines manipulierten Word-Dokuments eine Datei, die ein PowerShell-Skript ausführt und damit den Angriff startet. Im Fokus stehen Unternehmen und Politiker, es wurden aber auch Privatanwender gehackt. Der Trojaner versucht sich weitestgehend zu verstecken, um der Entdeckung durch Antiviren-Programme zu umgehen, bis es zu spät ist. Einige Hersteller haben sich auf die Bedrohung eingestellt. Malwarebytes wirbt bereits damit, auch vor den neuesten Attacken mit der Konni-Malware zu schützen.