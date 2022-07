Neues Voice-Chat-Feature: Xbox tut sich mit Discord zusammen

Microsoft schließt sich jetzt für die Xbox mit Discord zusammen, um die Voice-Chat-Funktion für Spiele zu ermöglichen. Das ist die größte Neuigkeit aus dem jüngsten Insider-Build, das vom Xbox-Team freigegeben wurde.

Xbox Insider bekommen Discord Voice-Chat-Integration

Mit Discord-Account verbinden

Discord - Kostenlose Alternative zu Skype und Teamspeak

Die neue Funktion, die ab sofort in der öffentlichen Beta-Testphase zur Verfügung steht, verbindet Microsofts Xbox mit einem der weltweit größten und beliebtesten Chat-Dienstes.Nach einer kurzen Testphase will Microsoft das neue Feature schon bald für alle Xbox-Nutzer freigeben. "Sie werden in der Lage sein, mit jedem auf Discord über Sprachkanäle oder Gruppenanrufe direkt von Ihrer Konsole aus zu chatten, was es einfach macht, sich mit Freunden auf dem Handy, der Xbox und dem PC zu verbinden", erklärte Eric Voreis, Microsofts leitender Programmmanager für Spielerlebnisse und Plattformen. Sein Team habe die Kooperation mit Discord vorangetrieben, da die Funktion von Xbox-Spielern immer wieder gewünscht wurde.Wer Discord auf der Xbox ausprobieren will, muss derzeit noch im Insider-Programm angemeldet sein. Mit dem jüngsten Build kann man sich dann mit einem Discord-Account verbinden.Das ist etwas umfangreicher, denn zunächst muss man über die Xbox und den Einstellungen "Leitfaden" öffnen und "Partys und Chats" auswählen. Dort befindet sich jetzt als neue Option "Discord Voice auf Xbox ausprobieren." Im Anschluss muss ein QR-Code zur Verknüpfung der Accounts für die entsprechenden Apps gescannt werden.Microsoft hatte 2021 versucht, Discord für 10 Milliarden Dollar zu übernehmen. Letztendlich waren die Verhandlungen aber gescheitert , die Unternehmen arbeiten jetzt einfach weiterhin zusammen.