Xbox Series X: Microsoft verkauft die Konsole als B-Ware günstiger

Microsoft springt mit der Xbox Series X auf den Refurbished-Zug auf und bietet seine Next-Gen-Konsole ab sofort auch generalüberholt an. Im Online-Shop des Unternehmens wird die B-Ware zu einem günstigeren Preis von 470 Euro und in optionalen Bundles angeboten.

Alternative zur ansonsten ausverkauften Neuware

Refurbished-Konsole für 469,99 Euro kaufen!

Die Xbox Series X wird von den Redmondern jetzt als Certified Refurbished-Version geführt, die man wie folgt beschreibt: "Diese Konsole wurde einem strengen Zertifizierungsprozess unterzogen, getestet, um zu bestätigen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert, und auf Hardware- und kosmetische Qualität geprüft." Somit können Kunden eine theoretisch neuwertige Xbox erwarten, was sich auch im Preis widerspiegelt. Auf das generalüberholte Modell gewährt Microsoft nur einen Rabatt von etwa sechs Prozent. Anstelle der üblichen 499,99 Euro werden 469,99 Euro fällig.Für viele Interessenten ergibt sich allerdings durch das B-Ware-Programm Microsofts eine weitere Anlaufstelle, um zeitnah in den Besitz einer Xbox Series X zu kommen. Ähnlich wie die PlayStation 5 (PS5) kämpft nämlich auch sie mit einer weltweit schlechten Verfügbarkeit. Um einen schnellen Ausverkauf zu verhindern, bietet Microsoft Kunden jeweils nur ein Refurbished-Modell an. Massenkäufe sind somit nahezu ausgeschlossen.Während der Bestellung können sich Kunden weiterhin ein optionales Bundle zusammenstellen, zum Beispiel mit einem zusätzlichen Xbox Wireless Controller, einem Versicherungsschutz oder Zubehör wie der Seagate Speichererweiterung und dem Xbox Stereo-Headset. Da diese Gadgets jedoch oft zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) angeboten werden, lohnt sich ein vorheriger Preisvergleich.Auch bei Refurbished-Geräten gewährt Microsoft eine einjährige Standardgarantie und ermöglicht zudem den Umtausch oder die Rückgabe der Xbox Series X nach dem Kauf. Preislich liegt man dabei auf einem ähnlichen Niveau wie die bekannten B-Ware-Anbieter Rebuy und Asgoodasnew.