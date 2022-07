Yakuza & Co.: Microsoft bringt 12 neue Spiele in den Xbox Game Pass

Microsoft füllt das Sommerloch mit 12 Spielen, die in den nächsten Tagen im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Auf PCs, Konsolen und in der Cloud können dann beliebte Yakuza-Titel und eine Vielzahl von Indie-Games gespielt werden. Unser Überblick zeigt alle Neustarts.

Jetzt verfügbar - Yakuza 0

Jetzt verfügbar - Yakuza Kiwami

Jetzt verfügbar - Yakuza Kiwami 2

Jetzt verfügbar - Last Call BBS

Jetzt verfügbar - DJMax Respect V

Jetzt verfügbar - Matchpoint: Tennis Championships

Jetzt verfügbar - Road 96

Ab 14. Juli - Escape Academy

Ab 14. Juli - Meine Freundin Peppa Wutz

Ab 14. Juli - Overwhelm

Ab 14. Juli - Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls

Ab 14. Juli - PowerWash Simulator

Weitere Xbox Game Pass-Inhalte

Jetzt drei Monate für einen Euro testen!

Nachdem die Redmonder erst im letzten Schwung Top-Titel wie FIFA 22 und Far Cry 5 in ihre Gaming-Flatrate aufgenommen haben, kündigt man nun 12 weitere Spiele für den Xbox Game Pass an. Diese sollen gestaffelt bis zum 14. Juli erscheinen. Wie üblich gilt es zu beachten, dass einige wenige Titel nur für Windows-PCs und nicht für Konsolen bereitstehen werden. Den Großteil bietet Microsoft jedoch sowohl für PCs als auch für seine Xbox-Systeme und für das Streaming über die Cloud an.Besonders interessant dürfte die neue Auswahl vor allem für Fans der Yakuza-Spieleserie sein. Die in der westlichen Welt in den Jahren 2017 und 2018 veröffentlichten Action-Adventures Yakuza 0, Kiwami und Kiwami 2 stehen ab sofort für alle Game Pass-Abonnenten zum Download bereit. Darauf folgen diverse Retro-/Indie-Games aus der ID@Xbox-Sammlung, wie zum Beispiel Last Call BBS, Overwhelm und Escape Academy. Zudem dürften sich Kids mit Meine Freundin Peppa Wutz und Paw Patrol: Adventure City Calls anfreunden können.Abseits der neuen Game Pass-Spiele bietet Microsoft seinen Abonnenten unter anderem ein neues Update für Marvel's Avengers an, das Jane Foster als The Mighty Thor ins Spiel integriert. Käufer des Xbox Game Pass Ultimate haben zudem Zugriff auf eine Reihe von so genannten "Perks". Zu diesen zählen diverse In-Game-Inhalte, wie neue Skins für Fall Guys, ein Supercharge Pack für FIFA 22 , das Sommer-Bundle für MLB The Show 22 und weitere Vorteile für Halo Infinite.Abschließend kündigen die Redmonder an, welche Titel am 15. Juli den Xbox Game Pass verlassen werden. Davon sind Atomicrops, Carrion, Children of Morta, Cris Tales und Lethal League Blaze betroffen.