Windows 98 läuft auf Xbox Series X inklusive virtualisierter 3dfx Voodoo

Der Macher spricht von einer qualvollen Prozedur, das Ergebnis ist aber auf jeden Fall spannend. Über Entwicklermodus, Emulator und Co. kann Windows 98 auf die Xbox Series X gebracht werden - inklusive virtualisiertem 3dfx Voodoo-Beschleuniger.

Die Xbox Series X ein PC für Vintage-Games? Ein Tüftler machts möglich

Keine Maus, aber 3dfx

Umständlich ist es schon, was Alex Battaglia, Video-Produzent und Tüftler von Digital Foundry, in seinem ausführlichen Artikel zu seinem aktuellen Projekt beschreibt. Die Xbox Series X kann mit einigem Aufwand zum Windows 98-PC für Vintage-Games gemacht werden. "Macht euch jedoch auf eine Menge Installationsarbeit gefasst, die in einem etwas quälenden Prozedere abläuft", so Battaglia.Der erste Schritt: Dank eines kürzlichen Updates kann der DOSBox Pure-Emulator auf Basis des Emulationssystems Retro Arch auch Support für Windows 98 bieten. Der Macher beschreibt den nächsten Schritt als einen "surrealen Moment": Die Installation des 24 Jahre alten Betriebssystems auf der Next-Gen-Konsole. "Das muss wohl die Zukunft sein, die Bill Gates damals im Sinn hatte", so Battaglia.Doch genau hier ist auch die größte Hürde zu überwinden: der einzige Weg, um alle Software, inklusive Windows 98 selbst, zu beziehen und zu laden führt über RetroArchs Unterstützung für Disk-ISOs. Da es hier aber nicht möglich war, das Laufwerk der Xbox zu nutzen, wählte der Tüftler einen FTP-Ansatz zur Übertragung der ISOs von PC auf die Konsole.Hat man all diese Hürden genommen, steht vor einem im Prinzip ein Vintage-PC mit vollständiger Installation des Betriebssystems Windows 98 - leider mit einer weiteren Einschränkung. RetroArch bringt aktuell keinen Support für USB-Mäuse mit, die Aufgabe, den Cursor zu bewegen, muss hier der rechte Stick auf dem Xbox-Controller übernehmen. Für den Einsatz als Vintage-Maschine aber sehr praktisch: Mit DOSBox Pure landet auch ein virtualisierter 3dfx Voodoo-Beschleuniger mit 12 MB RAM auf der Xbox Series X. Damit kann jedes Open GL- oder Direct 3D-Spiel auf die Konsole gebracht werden.An dieser Stelle lohnt sich dann der Blick auf den gesamten Aufbau: die Xbox-Cpu emuliert hier zunächst die Hardware, dann das Betriebssystem auf dieser Hardware, dann noch die API- und Treiberschicht. "Das ist ein riesiger Stapel von Emulationen und Abstraktionen, die zu einer Arbeitslast hinzukommen, für die CPUs schlecht geeignet sind", so Battaglia. Die 3D-Beschleunigungsleistung der Xbox-Emulation liegt damit eher auf Augenhöhe der ersten Voodoo 1-Karte.