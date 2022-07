Vodafone-Störung: Versand und Empfang von SMS seit Tagen gestört

Im Netz von Vodafone kommt es seit mehreren Tagen zu Einschränkungen beim SMS-Versand und -Empfang. Zwar haben WhatsApp und Co. den Kurznachrichtendienst seit langem abgelöst, doch TANs und Authentifizierungs-Codes kommen oft noch klassisch per SMS.

Workaround: Wechsel in das 2G/3G-Netz soll kurzfristig helfen

Bereits am Abend des 11. Juli (Montag) meldete Vodafone über seine Eilmeldungen eine Störung beim SMS-Versand mit älteren Ultracards. Diese weitete sich scheinbar im weiteren Verlauf auch auf die klassischen Single SIM-Karten aus und betrifft mittlerweile nicht mehr nur den Versand, sondern auch den Empfang entsprechender Mitteilungen. Zuvor bundesweit, spricht der Netzbetreiber aktuell nur noch von einer "überregionalen" Einschränkung, die weiterhin andauert.Das Problem scheint derzeit vor allem während der Nutzung des weit verbreiteten 4G/LTE-Netzes von Vodafone aufzutreten. Details zu einer Störung im 5G-Netz liegen hingegen nicht vor. Bis die Einschränkung behoben ist, empfiehlt der Kundendienst bei dringenden SMS vom 4G- auf das 2G/3G-Netz zu wechseln, soweit möglich. Aktuell befinden sich die Techniker noch immer "in der Analyse", um das Problem zu beheben.Während Kunden mit aktuellen Smartphones wohl problemlos auf Dienste wie WhatsApp , Facebook, Apple Messages und Co. ausweichen können, sorgen die Einschränkungen beim SMS-Versand und -Empfang vor allem für Probleme bei TAN- und Authentifizierungsverfahren. Die meisten Banken verteilen ihre Transaktionsnummern für Überweisungen zwar bereits über eigene Apps, doch vor allem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf diversen Webseiten nutzt noch immer die klassische SMS, sollten Apps wie zum Beispiel der Google Authenticator einmal nicht funktionieren.Solltet ihr von den Einschränkungen betroffen sein, könnt ihr den aktuellen Status zur Behebung der Störung im Eilmeldungsforum von Vodafone verfolgen.