Mehr Daten, 5G-Netz & Unlimited: Vodafone wertet Prepaid-Tarife auf

Vodafone wertet ab dem 30. Juni seine Callya Prepaid-Tarife auf. Neben der Erhöhung des Datenvolumens verzichtet man zukünftig auf den 5G-Aufpreis. Die kostenlose Aufwertung greift für Neu- und Bestandskunden in allen Callya-Tarifen - sogar in jenen ohne Allnet-Flat.

Datenvolumen wird erhöht und neuer Unlimited-Tarif eingeführt

Ab 30. Juni die neuen Callya-Optionen sichern!

Der Netzbetreiber beschreibt sein neues Callya-Portfolio als "erste Prepaid-Marke in Deutschland, in der 5G in allen Tarifen verfügbar ist." Zwar konnten Kunden bereits vorab auf das 5G-Netz zugreifen, jedoch nur für einen Aufpreis von 2,99 Euro pro Monat. Außerdem wurden die Einsteiger-Tarife Callya Start und Classic bisher außen vor gelassen. Ende Juni ändert Vodafone seinen Kurs und bietet die 5G-Option in allen Prepaid-Tarifen kostenlos an. Zusätzlich wird das Datenvolumen erhöht.Im Zuge der 5G-Freischaltung werden die Vodafone-Tarife Callya Allnet Flat M (14,99 Euro) und Allnet Flat L (19,99 Euro) um bis zu 2 GB auf nun 6 GB (M) respektive 9 GB (L) erweitert. Die günstigeren Tarife Callya Allnet Flat S (9,99 Euro) mit 3 GB Datenvolumen und der Callya Start (4,99 Euro) mit 1 GB ohne netzübergreifende Telefon- und SMS-Flatrate bleiben hinsichtlich ihrer Konditionen unverändert erhalten. Gleiches gilt für den in Minuten, SMS und Megabyte abgerechneten Callya Classic.Eine Aufwertung nimmt Vodafone zudem beim Callya Black-Tarif vor, der für monatlich 79,99 Euro derzeit ein Datenvolumen von 50 GB enthält. Ab dem 30. Juni 2022 wird diese Begrenzung entfernt und stattdessen ein unlimitiertes Datenvolumen angeboten.Callya-Bestandskunden werden ab dem 1. Juli aufgefordert, die kostenlose 5G-Option innerhalb der MeinVodafone-App manuell zu aktivieren. In den kommenden Monaten wird diese zudem bei allen Kunden freigeschaltet, die es bis dahin versäumt haben, eine App-Aktivierung anzustoßen. Die Erhöhung des Datenvolumens soll hingegen automatisch erfolgen. Einen exakten Umstellungszeitpunkt gibt Vodafone allerdings noch nicht bekannt.