Tesla zeigt Prototyp eines Range-Extender-Solar-Moduls in Hannover

In Hannover wird derzeit die IdeenExpo gefeiert. Bei der Messe geht es eigentlich darum, junge Menschen für die MINT-Berufe zu begeistern und Möglichkeiten des vielfältigen Berufslebens in Technik und Wissenschaft aufzuzeigen. Doch Tesla verrät jetzt dabei ein spannendes Projekt.

Experimentelle 4680-Strukturbatterie

Tesla Battery Day

Der US-Autobauer ist bei der diesjährigen IdeenExpo in Hannover auch mit dabei. Im Gepäck hat er etwas ganz Besonderes: Einen Range Extender-Anhänger, der die Reichweite von Elektroautos erweitert.Dieser Anhänger ist bestückt mit Solar-Modulen des Unternehmens und hat dazu noch Anbindung an das Starlink-Satellitennetzwerk. Das haben Mitarbeiter von Tesla auf Nachfrage bestätigt. Entdeckt wurde das Projekt von Besuchern der Messe. Der Twitter-Nutzer @tesla_adri, ein deutscher Student, der nur unter seinem Vornamen Adrian bekannt ist, hat ein paar Bilder des Projekts bei Twitter veröffentlicht.Ein Mitarbeiter hat gegenüber Adrian bestätigt, dass der gezeigte Trailer als "Show of Concept" gedacht sei. Der Solar-Range-Extender-Anhänger kann den Informationen zufolge an guten, sonnigen Tagen eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern generieren. Aktuell gibt es bei dem Aufbau noch keinen Speicher, sodass die Energie nur direkt gebraucht werden kann.Zudem hat er eine Starlink-Satelliten-Anbindung an Bord, sodass der Anhänger gleich noch eine WLAN-Verbindung bietet. Für den Verkauf ist der Range Extender allerdings nicht gedacht. Ebenso interessant ist ein weiteres Ausstellungsstück in Hannover: Tesla hat ein Model Y mit dem experimentellen 4680-Strukturbatteriepack gezeigt. Diese Batterie wird von Panasonic hergestellt und soll vermutlich Anfang 2023 in Serienfertigung gehen.Vorgestellt wurden die 4680-Akkuzellen am jährlichen Tesla Battery Day 2020 . Elon Musk hatte damals angepriesen, dass diese neue Batterie die Reichweite um rund 30 Prozent verlängern wird. Bisher ist sie allerdings noch nicht serienreif, beziehungsweise kommt in keinem Modell zum Einsatz.